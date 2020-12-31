蘇貞昌在臉書以梗圖公告跨年後不能做的四件事，被批沒「吃萊豬」和「漲健保」（取自蘇貞昌臉書）

行政院長蘇貞昌30日特別通報大家，「跨年一過，會有至少4種改變」，其中除沒有「吃萊豬」，更未提及「漲健保」，引起界批評。台灣民眾黨砲轟，午夜一過，民進黨的大內宣會馬車變南瓜，質疑蘇揆的梗圖為何沒提到政院宣稱地方自治條例抵觸中央法規而無效的「好笑息」？並砲轟民進黨不敢面對人民，只敢「偷偷萊」。

民眾黨31日在臉書上發文表示，午夜一過，民進黨大內宣的馬車不只會變成南瓜，還有不知道有沒有含萊劑的肉品入台，讓你挑到眼花，並指出，蘇貞昌院長今天發的梗圖竟然沒有這一點，不知道您是忘記了，還是害怕想起來？「沒關係，台灣民眾黨幫您補好補滿」。

民眾黨指出，行政院護航萊豬的各項話術，猶如南瓜馬車一般不斷現出原形，如今，更在大家準備倒數迎接新年的前夕偷偷宣布，全國各地方政府所訂定的萊豬進口自治條例，與中央法規牴觸無效。

對於萊豬開放進口，民眾黨砲轟中央毫不設防，標準比CODEX更寬鬆，所謂的標示也只標產地，甚至連本地業者要自救的台灣豬標章，沒有任何公信力可言，而地方議會與政府為了反映民意而自救的權力，如今也要被剝奪，「當我們在乎的是食安的時候，你在跟我們講法律談憲法」。

對於行政院政委羅秉成搬出憲法，指控地方政府的自治條例抵觸中央，民眾黨直言，這就是「亂」，並呼籲羅秉成，中央不亂搞，地方何須要設立自治條例？同時，民眾黨也質疑羅秉成，中央訂定比國際標準更寬鬆的萊劑容許量，是不是就是直接犧牲人民的生命健康？

民眾黨認為，民進黨政府整天在網路搞大內宣，用中央圖房出圖攻擊在野黨，面對地方採取自治條例保障食安的民意壓力，就選在新年前夕偷偷摸摸的對外宣布「自治條例無效」，「怎麼不見蘇院長用梗圖向大家宣佈這個天大的好笑息？」

最後，民眾黨還強調沒有打錯字，「因為是真的好笑的消息」，不敢面對人民，所以只好偷偷萊，這就是民進黨政府的傲慢。

午夜一過，民進黨大內宣的馬車不只會變成南瓜，還有不知道有沒有含萊劑的肉品入台，讓你挑到眼花。 蘇貞昌... 由台灣民眾黨發佈於 2020年12月31日 星期四

(中時新聞網)