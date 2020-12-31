經濟部商業司長李鎂獲立院同意越級跳升公平會主委，已經與經濟部長王美花，共同為智慧財產局開創首次培養兩位特任官紀錄。能有這等福份，SOGO案力抗立委壓力，不能不說是其「因禍得福」關鍵。除此之外，她具有「使命必達」，認真執行長官交辦任務特質，也是她被看重擢升原因。

商業司長簡任12職等，一躍到公平會主委，比照部長14職等，說是三級跳不為過。但過往李鎂不太為人所知，行政院長蘇貞昌為何欽點她。這跟立委集體收賄施壓SOGO經營權，李鎂當時力抗立委壓力，為同仁表達心痛與不捨，維護「基層公務員尊嚴」態度有關。

除此之外，李鎂能夠出線，相當程度也是因為她是一個盡忠執行長官任務的人。有人形容她具備「使命必達」，不會推事情優點，是上面所愛。

經濟部內部一貫對李鎂的看法就是法學人，具有豐富法學素養，但其實她在謹守法律約束下，執行公務也懂得彈性伸縮，過往在智慧局任內，對專利申請人都能從服務角色替對方思考，頗獲好評。

去年過年新冠疫情興起，國內對口罩需求大爆發，經濟部除了組國家隊生產，身為商業司長的李鎂也率同仁開始奔走超商、物流業者間，協調配送事宜，還一度忙到臉色發白，讓長官也不捨。

其後餐飲、服務業疫情紓困，她親身面對商總、餐飲各界溝通，不但滿足產業需求，也能謹守相關規範份際。紓困期間，業者對營運補貼問題會直接打電話給她，李鎂也都親接，有耐心回答，讓人發現她有與產業界靈活溝通能力。

因此李鎂出線，溝通與能力上所得到質疑並不多，但是公平會乃處理市場不公平競爭行為，需要對經濟、法律、產業環境有一定認知，這對只待過智慧局與商業司的李鎂來說，會是需要檢驗的地方。

(中時 )