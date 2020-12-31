季節／台北報導

民進黨政府無視民間反彈堅持開放萊豬進口，明日起萊豬就可入境，為此民間反瘦肉精毒豬聯盟在凱道旁辦「拒毒豬，凱道萊跨年」活動，國民黨立委也紛紛到場聲援。

儘管今天晚上台北市只有9度低溫，且有新冠肺炎疫情疑慮，主辦單位不號召民眾到場聲援，但仍有近百民眾不畏寒風到現場參與，且準備在現場的帳棚內過夜，一早再繼續參與拒毒豬反獨裁的升旗儀式。而今晚現場的舞台，更掛著印有蔡英文與川普合成合照的旗幟，諷刺兩人聯手讓台灣進口萊豬。

藍委們在總召林為洲率領下，先參與聯盟一開始舉行的「民主頭七，靜默遊行」，為台灣民主的消逝，獨裁極權的興起表達無聲的抗議，繞行立院三圈後，走到總統府前，手持「萊豬立委」們的照片一字排開，表達不滿，再回到信義路上的晚會舞台現場。

接著由黑手那卡西工人樂隊上台表演，並嗆「萊豬直送民進黨，勞工拒吃瘦肉精」，接著現場將「萊豬總統(蔡英文)」與「萊豬立委」的照片燒掉，象徵將這些開放萊豬禍害台灣的政治人物送走。

接著前台北市勞工局長鄭村棋上台表示，萊豬議題是最無所遁逃的階級議題，弱勢族群沒得選擇。過去政客還會裝模作樣地吃一下，如今這些民進黨政客開放萊豬卻不敢吃，顯示萊豬真的問題很嚴重，那進口了到底要讓誰吃？

鄭村棋主張，之後大家應該繼續追著行政院長蘇貞昌等人，詢問到底進口了幾公斤的萊豬，他們自己有沒有吃？他也呼籲大家應該支持罷免吳思瑤等萊豬立委，他們才會感到痛。

曾是民進黨籍立委的黨外前輩林正杰也說，如今的民進黨政府出賣人民健康，徹底變質異化，已不是當初的民進黨，當初有理想的人已離開民進黨，如今民進黨內的人，反而很多是當年的國民黨員或職業學生，必須推翻他們，台灣才能有真正的民主。

國民黨立委林奕華也說，人民才是國家的主人，面對立法院內多數黨立委無視多數民意，請大家要從1月6日開始連署反萊豬公投，一旦順利成案後，就在8月28日公投時用選票終結這8個月的混亂。

國民黨立委鄭正鈐指出，超過七成民眾反萊豬，但在五權都由民進黨主導下，執政黨卻依然無視，照樣進口萊豬，顯示台灣的民主出現問題。

民眾黨智庫執行長徐文路指出，萊豬破口一開，吃得很可能是較弱勢的人，因為當一斤豬肉便宜了20多元且自身月薪只有2、3萬元時，他們無法考量未來的健康問題，只能先以眼下是否買得起做為考量。台灣近年低薪過勞問題嚴重，民眾哪有時間心力再上街抗議？人民沒有上街不代表不在意這些問題，而是結構侷限，民眾黨正設法鬆動這樣的結構，也希望能讓大黨更願意照顧人民。

音樂家史庭輝表示，萊豬對民眾毒害顯著，表面上不會馬上死亡，但長期下來將逐漸衍生問題，一個政府不顧民眾健康，就應該下台。

民眾黨立委蔡壁如、前國民黨文傳會副主委毛嘉慶、前國民黨立委沈智慧等人也紛紛到場力挺。

(中時 )