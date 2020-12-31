吳怡霈準備了熱水壺和一堆暖暖包。（吳怡霈經紀人提供）

綜藝大姐大白冰冰今晚（12月31日）率領陳漢典、吳怡霈、台一線東諺及阿文，共同主持由中視新聞台轉播的「浪漫竹縣 與你相見」跨年晚會，由於新竹縣是昨晚少數開放民眾入場的跨年晚會，雖遇上霸王級寒流，主持群仍熱情滿溢，努力炒熱現場氣氛。白冰冰開玩笑說，一早起床冷到懷疑人生，在溫暖的棉被裡久久鑽不出來，但到現場看到許多民眾不畏寒冷，心裡超感動，由於新竹風大、天氣實在太冷，主持群還帶動民眾一起大跳螃蟹舞，既暖場又暖身。

主持人吳怡霈原本造型打算小露事業線、秀辣腿，日前獲悉有低溫特報後，便決定改穿褲裝，以身體健康為優先，不希望萬一著涼感冒還要進醫療院所就醫，徒增醫療負擔。而為在寒流低溫中主持，她全身上下都貼滿暖暖包，還自備熱水壺隨時喝熱茶取暖。

最近勤練舞藝的陳漢典遇上台一線臨時起意尬舞，吳怡霈成了道具當起鋼管，白冰冰見狀想摻一腳當鋼管卻慘遭三位男生打槍，白冰冰當場對徒弟巴下去，台一線則抗議白冰冰只打自己人卻不敢打陳漢典，白冰冰則說：「這陳漢典耶，我哪敢打。」不料手就順勢往臉拍下去，眾人見狀全笑翻。

晚會首先登場的開唱嘉賓是金曲小歌后孫盛希，她演唱〈夢遊〉作為開場，清亮的嗓音，頓時讓場子熱起來，緊接又帶來〈GIVE TO ME〉、〈還不夠〉，其中〈還不夠〉是孫盛希的新歌，她還搭配舞蹈，為整場晚會注入熱能。接續登場的是金曲歌王LEO王，帶來〈台灣SONG〉、〈空空〉、〈陪你過假日〉、〈快樂甘蔗人〉等曲目。整場晚會還有曾沛慈、朱俐靜、陳思瑋等，其中新竹媳婦張涵雅，為了跨年晚會準備許久，這次表演還自帶樂團，帶來〈Pretty lies〉、〈我看你 你看我〉、〈有夠可惡〉等曲目，飆唱美聲驚豔全場。

倒數嘉賓由盧廣仲壓軸，演唱〈我愛你〉、〈刻在我心底的名字〉、〈魚仔〉、〈一百種生活〉、〈幾分之幾〉以及新歌〈明年〉6首歌，誠意十足。

(中時 )