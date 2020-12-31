洛克希德公司的F-117夜鷹(Night Hawk)是世界第1種雷達匿蹤戰機，它是軍事航空界的里程碑，改變了戰機設計的思考模式，原本大家都在追逐飛更快、飛得更高以迴避敵人防空系統，但是夜鷹採取了完全不同的新方法：不被雷達查覺。可以說，當人家在以「蠻力」擊敗敵人防禦時，夜鷹選擇「智取」。洛克希德還曾經提出F-117N艦載型的計畫，使它能夠成為海軍戰機。

儘管F-117早在1985年就已經服役，並且在1989年入侵巴拿馬作戰時，迎來自己的首戰，但不得不佩服美國空軍的保密能力，服役近10年都還沒人知道它的細節。在1980年代早期，外界就隱隱約約感覺到美國正在研發雷達匿蹤的技術，謠傳匿蹤戰機名為「F-19」，它將會是一種深黑色、外型不尋常的飛機，於是各個戰機模型製造商，都曾逼迫旗下的科幻藝術家製作F-19的假想模型，外型各有不同。或許美國空軍當時正樂的看著大家的瘋狂猜測，盤算自己的機密保護是否到位。

美國空軍的F-117。(圖/美國空軍)

坦白說，F-117中的「F」前綴是有爭議的，儘管夜鷹具有突破敵人防禦能力的驚人能力，但由於發展時的技術局限性，使得它的作用根本不是「戰鬥機」，更類似於「攻擊機」，它沒有機載雷達，速度和飛行能力也相當有限，有效武裝載荷只有2枚炸彈。

F-117N海鷹的噴嘴採用二維矩型式，有後燃器可以超音速，還加裝一對水平尾翼，主翼也比較寛大。(圖/Lockheed )

正因如此，洛克希德也思考過F-117的後續改良型，設想為美國海軍的艦載攻擊機，這個被稱為F-117N 「海鷹」(Seahawk)的計劃，將會有更強大的性能，甚至贏過空軍版本F-117A。

向海軍提出F-117是有道理的，當時美國航空母艦上的攻擊機有很多種，包括F/A-18與A-6，但是它們都不具備匿蹤能力，如果艦載機隊中有F-117，將可為海軍提供重大的作戰能力提升。

原本洛克希德所提出的F-117N幾乎與空軍的夜鷹沒有什麼不同，只是增加了艦載著陸系統，耐腐蝕塗層，和較強壯的起落架，但是美國海軍立即指出了F-117的缺點，包括著陸速度過快，操作性能有限，以及載彈能力太弱，因此美國海軍完全拒絕了這項提議。之後同樣遭到英國皇家空軍的拒絕。但是洛克希德沒有放棄，回到了製圖板上，重新設計適用於海上任務的F-117N，這次包括了一系列的升級和改進。

重新設計的F-117N， 機翼的後掠角度從原本的50度改為42度，並且將進一步延伸50％的機翼長度，達到64英尺。並且加裝一對水平尾翼，使其有更好的操縱性能。

洛克希德對夜鷹的最高速度1094公里/小時(約0.9馬赫)感到不滿意，於是換用推力更大的F414發動機，並且設想加裝後燃器，將可使F-117N具備超音速能力。

F-117N「海鷹」將有更大的彈艙。(圖/Lockheed)

洛克希德還表示，他們可以進一步提高有效載荷能力，彈艙經過擴大，甚至彈艙門也可以加掛武器，使得有效載荷增加到10,000磅（相對於F-117A的2,000磅，增加了5倍），另外也設計機翼下掛載硬點(如同現現在F-35的全武裝外掛「野獸模式」)，還可再增加8,000磅的外部彈藥。當然，在攜帶這些外部武器的同時，飛機的匿蹤性能將受到破壞。

1995年，洛克希德向美國海軍提出「海鷹」的報價，假設購買255架的數量，F-117的單價是7000萬美元。這個價錢還可以，但是美國海軍仍然沒有動心,其原因就出在洛克希德公司本身。

同為洛馬公司的F-35C戰機，匿蹤性能不弱於F-117，但飛行性能與飛行速度都優，當然是美國海軍的上選。(圖/美國海軍)

1991年，美國空軍指定洛克希德的YF-22為先進戰術戰機(ATF)的獲選者，這型戰機將兼具機性能能、超音速巡航，以及匿蹤能力，這種多種優點都具備的戰機才是海軍想要的對象，因此美國海軍反而主動詢問YF-22是否有海軍戰鬥機的版本。

此後不久，海軍便加入了「聯合打擊戰鬥機」(JSF)計劃，也就是設計一種可以同時滿足海軍、空軍和海軍陸戰隊需求的匿蹤戰機，也就是後來的F-35。

(中時新聞網)