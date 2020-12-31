全球各地都有令人噴鼻血、掉下巴的醜陋建築，而由於大陸基礎建設速度超快，特別是近十多年來各種樓堂館所大規模湧現，令人瞠目結舌的醜陋建築數量也特別多，早已為大陸專業人士所詬病，並引來網路上的大量嘲諷。陸媒《建築暢言網》為警示醜陋建築的泛濫，連續11年舉辦「中國十大醜陋建築評選」，希望藉此提升大陸建築審美能力，避免更多醜陋建築出現。

由北京瑞達恒建築諮詢公司旗下媒體《建築暢言網》所舉辦的「第11屆中國十大醜陋建築評選」（以下簡稱“醜建”）年終評審會12月23日在北京召開，公布今年評選出的中國十大醜建榜單。經過專家多輪細緻斟酌，評選出「2020年第十一屆中國十大醜陋建築」榜單如下：

1. 廣州融創大劇院。上榜理由：創意牽強附會，胡亂拼貼中國元素，形態怪誕，傷害城市形象。

廣州融創大劇院。（圖／建築暢言網）

2.吉林延邊長白山長白天地度假酒店。上榜理由：形式生搬硬造，誇張粗暴，尺度失調，浪費巨大。

吉林延邊長白山長白天地度假酒店。（圖／建築暢言網）

3. 重慶武隆飛天之吻。上榜理由：嘩眾取寵，立意低俗，造型拙劣，破壞自然景觀。

重慶武隆飛天之吻。（圖／建築暢言網）

4. 江蘇南京蜂巢酒店。上榜理由：形式怪異，矯造獵奇，奢華拜金，趣味惡俗。

江蘇南京蜂巢酒店。（圖／建築暢言網）

5. 貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店。上榜理由：盲目崇洋，文化價值觀扭曲，與地區原生態山水嚴重衝突。

貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店。（圖／建築暢言網）

6. 河北滄州吳橋國際雜技大劇院。上榜理由：拙劣模仿中國傳統建築經典，形式混亂，比例失調。

河北滄州吳橋國際雜技大劇院。（圖／建築暢言網)

7. 廣西河池丹泉酒業文化館。上榜理由：簡單化形象比附，立意庸俗，造型粗鄙。

廣西河池丹泉酒業文化館。（圖／建築暢言網)

8. 江西省圖書館新館。上榜理由：設計概念牽強，形式語言混亂。

江西省圖書館新館。（圖／建築暢言網)

9. 廣東茂名青少年活動中心。上榜理由：設計手法拼湊，組織失序。

廣東茂名青少年活動中心。（圖／建築暢言網)

10. 陝西寶雞聯盟大橋。上榜理由：搬用舶來形式，有損文化認同。

陝西寶雞聯盟大橋。（圖／建築暢言網)

《建築暢言網》表示，歷經11年的沉澱，中國十大醜陋建築評選不僅為建築圈的暢所欲言創造了氛圍，也為社會公眾提供了發聲的平台，推動了政府、部門、行業、社會等各方面對中國建築文化傳承創新形成共識，已逐漸成為具有廣泛社會影響力的年度建築傳播事件。

評選聲明說，十大醜建評選採用大眾投票與專家終審結合的評選方式，反映社會對建築問題的真實看法，也提高了專業人士對非理性社會情緒的調節作用。目的在讓醜建成為一種公共性的輿論威懾力量，迫使地方政府及建築設計師更加重視周邊環境與人文發展，對城市建設產生積極影響，以共同的努力，讓更多「適用、經濟、綠色、美觀」的建築成為中國名片。

參與本屆評選的專家包括中國藝術研究院建築與藝術史學者王明賢、建築師顧孟潮、建築師布正偉、清華大學建築學院副教授周榕、建築師曹曉昕、公共藝術機構主持人王永剛、建築師車飛等各界專家。

(中時新聞網)