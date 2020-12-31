台北市長柯文哲獨排眾議，照常舉辦跨年晚會，引發爭議，甚至傳出小道消息，指控指揮中心有私下透露新消息給綠營縣市首長，卻沒告知柯文哲，才會造成昨(30日)綠營縣市首長聯合踩剎車一事，對此陳時中也做出回應「嚴正駁斥」。

陳時中今(31日)召開健保費調漲記者會，媒體依舊聚焦在疫情上，被問到北市照常舉辦跨年晚會時，陳時中表示黃珊珊昨天與今天兩次跟他確認疫情變化，他也回答沒特別面化，中央也沒有強制停辦，交給地方自行評估。

陳時中話鋒一轉，表示自己有聽到指揮中心私下洩露消息給綠營縣市首長的風聲，所以綠營縣市首長同步停辦，對此他要「嚴正駁斥」，絕無隱匿疫情。

陳時中表示，的確有綠營縣市長打電話給他詢問疫情與跨年晚會建議，他強調自己對每個人的說法都與對黃珊珊說的相同，就是請地方自己好好評估，中央沒有強制停辦，陳時中也強調，防疫責任不分地方與中央，沒有什麼推給地方的說法。

(中時新聞網)