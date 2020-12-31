五月天「好好好想見到你」演唱會今晚（31日）在桃園國際棒球場起跑，是五月天第18年與歌迷跨年。由於疫情嚴峻，主辦單位祭出13項措施，現場2.2萬名歌迷全程戴口罩，主唱阿信喊話：「區區一個口罩怎麼能擋住你們的熱情，你們人都來了，聲音也要傳過來讓我們聽到！」表示歌迷很小聲，讓他以為五月天是不是過氣了？還是這一年來生活中有太多事情要去煩惱，五月天變成了不重要的玩伴？

阿信說完立刻被冠佑糾正說他用「玩伴」這兩個字，聽起來不舒服，不過阿信激將法也瞬間奏效，全場歌迷大聲歡呼展現熱情。五人也分享近況，阿信說反話：「這一年我做了很多戶外運動，我有自己的農場，種果樹最近種南瓜，前一陣子還去潛水」，一向是宅男的他，透露因玩動物森友會享受了一整年戶外生活，終於在今天走出戶外到桃園棒球場。冠佑則透露，今年他利用時間挑戰自己，比如他去爬七星山，但高估了自己的能力，他以為可以爬2.5公里到山頂，結果只爬了1公里，希望新的一年可以完成，被阿信笑說，「建議你先從下山開始」。

五月天耗資逾3億元打造「好好好想見到你」演唱會，這次最特別的是，打造了演唱會史上最寬的132米LED，140米一路到底直通看台區的fly to you延伸跑道，特設3大舞台，包括主舞台、延伸跑道上的好好舞台、光年立方舞台。今晚五月天在場館正中間的光年立方舞台唱著〈一顆蘋果〉開場，全場驚喜萬分。而在曲目方面，五月天除了首唱新歌〈因為你 所以我〉，也選唱夯歌〈刻在我心底的名字〉。

由於霸王級寒流來襲，桃園僅8度低溫，阿信不忘貼心提醒歌迷注意保暖，洗完澡要多穿一點衣服，也透露自己感冒才剛痊癒。而五月天這次在桃園一共演唱6場，預計將湧入13.2萬人次朝聖，創下票房3.2億元。今晚演唱會開始前，師妹白安率先上台熱唱，向來怕冷的白安，今遇上2020最冷的一天，她穿著3件發熱衣、腰間貼滿暖暖包，上場前猛喝薑茶，做足保暖工作。

五月天在場館正中間的光年立方舞台唱著〈一顆蘋果〉。（相信音樂提供）

五月天今首唱新歌〈因為你 所以我〉。（相信音樂提供）

五月天一開場全場嗨翻。（相信音樂提供）

五月天演出前，師妹白安擔任開場嘉賓演唱。（相信音樂提供）

入口處備高階量測體溫用熱顯像儀，超過攝氏37.5度將無法入場等。（黃雯犀攝）

陶喆送花祝五月天演唱會順利成功。（黃雯犀攝）

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