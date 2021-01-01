面對疫情再起，許多縣市紛紛停辦跨年活動或改成線上直播，但台北市柯文哲31日宣布跨年晚會照常舉辦，引起各界議論。對此，台北市議員王世堅批評柯文哲不尊重醫學專業，並指若是綠營挖洞給柯P跳，他也跳得很開心，前立委沈富雄則反駁，這和尊不尊重醫學專業無關，並分析柯P在面對這個問題時，其實有2個選擇。

王世堅31日在政論節目《平論無雙》中表示，如果綠營挖洞給他，他也跳得很高興，因為他總算又回到鎂光燈的中心，而這個議題可以延伸好幾天，且隔天國際新聞頭條搞不好會報導，全世界都在封城，台北是唯一辦大型跨年的城市。

王世堅指出，柯文哲此舉是孤注一擲、置之死地而後生，因為他這一年來聲量嚴重下滑。但柯文哲本身是醫學專業，竟然沒邀衛生局長、聯合醫院總院長，沒有尊重他們和柯P自己的醫學專業，完全用政治來考量。

王世堅質疑，跨年晚會是民生必需嗎？如果不是，全體市民面對疫情和寒流夾殺，是不是有可能造成防疫破口的可能性都應該阻絕？他更指出，在歷次討論是否要舉辦跨年晚會的會議中，柯都沒邀請衛生局和聯合醫院等單位，也沒有延請他們加入最後決策的討論。

對於王稱柯不尊重專業，沈富雄忍不住直言，要向王世堅小小的抗議一下，並指他之所以挺柯P辦跨年，也是基於自己的醫學專業，並反問何聽不聽他們的，就是侮辱自己的專業？跟我的意見一樣就一文不值？

沈富雄質疑，這些縣市長一個接一個，是在挖洞嗎？就算是在挖一個坑，那包括柯P在內的任何人也會有2種不同的反應，一種是你挖洞我偏偏要跳，這是柯文哲的性格；另外一種就是大家都不敢辦，我只有隨眾，他可以兩個擇一，而這要看他的個性，「對柯文哲性格的了解，我當然尊重王議員」。

(中時新聞網)