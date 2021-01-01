藝人小嫻和金剛今年8月認愛，受到大批祝福，今（31日）跨年夜，金剛特地總結了對於2020年的心得，其中不忘告白女友小嫻，甜稱遇到對方是今年最大收穫，更曬岀兩人貼臉抱抱的照片，閃度破表。

金剛在IG發文曬照，感嘆2020終於要過了，回顧起今年最好的消息，除了家人朋友身體都健康，金剛接著甜蜜告白：「還有遇見了嫻，這應該是我今年最大最好的收穫了，謝謝妳，也希望20201年繼續指教！」金剛同時也許下新年願望，願好朋友們繼續身體健康，最後更表示「疫情快TMD的過……」，對於肆虐近一年的疫情十分無奈。

照片中，金剛和小嫻臉貼臉、緊緊地抱一起，身後還有一片星空做背景，畫面相當美，而小嫻也前來貼文底下留言：「謝謝你的照顧」，金剛也再回應：「謝謝你（妳）的包容跟體貼」，十分甜蜜。

小嫻日前現身恆春夜市擺地攤，一度被質疑是否經濟出狀況，對此，她笑稱是成就解鎖，男友金剛更婦唱夫隨，陪著小嫻擺攤賣自己煮的雞翅和雞腳，吸引不少民眾捧場，短時間就銷售一空，讓攤位人氣更爆表。

(中時新聞網)