新冠疫苗施打順序有爭議 朱學恒預言2021年疫情

台北市長跨年晚會今天照常舉行，加強防疫限4萬人入場，不過因疫情和天冷的關係，根據台北市觀光傳播局統計到晚間7時，進場人數僅約4400人。即使今年跨年活動，有四都改線上直播，宅神朱學恒對未來疫情仍不樂觀，甚至預言，疫情會再起，Ｂ１１７變種病毒會再增加案例。

朱學恒在臉書表示，這次台灣停辦了，結果只有台北繼續辦，這個政治風險難道不大嗎？還有30日就這麼湊巧，中央指揮中心還宣布可以繼續辦，結果高雄市長陳其邁出來開了個記者會之後，大家就從南到北、從高雄到總統府，紛紛把跨年活動變成線上直播，這世界上沒有偶然只有必然，也沒有巧合這件事。

至於未來的疫情，朱學恒並不樂觀，他甚至預言，疫情會再起，Ｂ１１７變種病毒會再增加案例。１4天居家檢疫已經不夠，疫苗施打順序甚至有爭議，並沒有包括49歲以下的一般年輕人，而南非新變種病毒501.V2是專門針對年輕人，但目前疫苗注射順序未包括49歲以下的年輕人，照疫苗的注射順序，完全沒有幫到年輕人。

(中時新聞網)