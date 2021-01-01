蕭敬騰（老蕭）領軍「獅子LION」、田馥甄、林宥嘉、周湯豪、周蕙、呂思緯（鼓鼓）、高爾宣、婁峻碩、閻奕格、李友廷等人，12月31日在「犇向幸福2021台中跨年夜」水湳現場輪番上陣嗨唱。因為疫情影響，台中水湳跨年晚會改採線上轉播，一開場由金曲歌王蕭敬騰帶領獅子LION打頭陣，一連唱30分鐘，包括熱門歌曲〈Purple Rain〉、〈我們的愛〉、〈Its My Life〉、〈Lion〉等，老蕭開心向觀眾打招呼：「線上的朋友，你們好，我們是獅子。」

老蕭特地準備自彈自唱〈最後的請求〉，最後用渾厚銷魂的嗓音飆唱〈Lion〉，老蕭嗨喊：「我們是『獅子LION』謝謝。」送上祝福：「新年快樂！」老蕭昨開唱前表示：「台中跨年改成現上直播，我們一樣會拿出最好的演出給大家，台北的朋友如果有到現場，一定要穿多一點保暖，也要記得全程戴口罩。」

「獅子LION」首度在台中參與跨年演出，團員們都很興奮表示：「要用開心的心情迎接2021，真的很興奮，尤其是每次跟著大家去不同的地方演出都特別熱血、珍惜，在表演的曲目上也會有別出心裁的小巧思要送給線上的朋友，希望大家喜歡。」老蕭所屬「喜鵲娛樂」表示：「對疫情的不確定性，跨年演出備有取消或是改為線上演唱會的心理準備，這一年老蕭演唱過多場線上音樂會，無論現場有無觀眾，老蕭準備這麼久的節目，彩排了數次，無論如何都會全力以赴。」

田馥甄以一襲露腰造型服亮麗登場，在台上獻唱新歌〈先知〉、〈日常〉與經典〈LOVE！〉，獲得好評。周湯豪把跨年唯一的演出獻給台中，擔任倒數前壓軸嘉賓，他充滿感激，上月才進行完「鼻中隔彎曲」開刀手術，看似恢復良好，賣力唱跳夯曲〈I GO〉、〈HAHA〉、〈TURN UP〉等，向來對演出很用心的他，日前先率領20人團隊提前進駐台中，笑稱：「不計成本要炸翻台中！」他期許2021新年新願望：「希望可以發行新專輯，希望疫情、大環境好起來。」

鼓鼓在台中、西螺拼趕場，首先在台中帶領6位舞者又唱又跳〈暫時停止呼吸〉、〈我要錢〉、〈射手〉等嗨歌，氣氛熱鬧。鼓鼓昨原本開唱前搭高鐵南下台中，豈料遇到高鐵延誤，預訂要坐的高鐵車不知何時會到，他們一行人就只好坐上最快開的那班高鐵，沒有位置坐，一路站到台中下車。

李友廷在台中陪粉絲跨年迎，因應低溫天氣，李友廷表示當天會穿毛衣包緊緊，而不同於一般歌手在冬天開唱會開嗓暖身，以吉他自彈自唱為招牌的他，透露怕天太冷手指會凍得僵硬：「所以除了在上台前一刻都會用暖暖包暖手之外，還會做自己獨特手勢來暖指。」

(中時 )