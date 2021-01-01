馬刺明星後衛迪羅薩(DeMar DeRozan)最近在播客大嘆自己的失意，如果不是暴龍總管把他賣掉，說不定去年拿總冠軍的人就是他了。「詹姆斯(LeBron James)當時決定要去湖人，我們都覺得天哪，他是我們(暴龍)唯一打不過的人，想著也許可以拚拚看。」

2018年5月，詹姆斯生涯連續第8季闖進總冠軍賽，相當於兩屆美國總統的任期，這期間他全部都在東區。簡言之，他對東區球隊的統治力還在老前輩麥可喬丹(公牛)、比爾羅素(塞爾提克)之上。喬丹是跑去打棒球小聯盟，羅素則是因為當年東區只有4支球隊(現在15隊)。

迪羅薩說：「聽說詹姆斯要走，我們都鬆口氣，就是這個天殺的混蛋讓我們怎麼都打不贏。我們當時準備好再挑戰一次了，直到我接了一通電話，然後我就被交易了。對我來說，失去那次爭冠機會是最大的傷害。」

2017-18球季，暴龍打出隊史最佳的59勝，迪羅薩以為自己很安全。結果總管烏傑里(Masai Ujiri)不僅開除總教練，還把迪羅薩賣到馬刺，交換里歐納德(Kawhi Leonard)，果然打進總冠軍賽，甚至摘下隊史首冠。可以想見迪羅薩是多麼不甘心。

(中時新聞網)