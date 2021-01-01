現代父母帶小孩為了圖個清靜，有時會破例把3C產品拿給孩子玩，也就是大家所謂的「3C保母時代」，不過此舉讓藝人吳鳳看了相當無奈，直言：「把手機給孩子就像讓他們吸毒一樣」，讓許多網友按讚認同他的育兒方針。

吳鳳表示這兩天不管去哪裡玩，都會發現有些父母把手機拿給孩子滑，有的年紀甚至才1-2歲而已，這讓他直呼相當可惜，畢竟旅行中有不少東西可以體驗，根本不需要拿手機給孩子玩，雖然理解為人父母這樣做，是為了短暫管住小孩，甚至是安撫他們情緒，但根據西方研究顯示，把手機給孩子就像讓他們吸毒一樣，久了之後便發現只要不給手機，孩子情緒根本無法冷靜。

對此吳鳳也分享自己的育兒方針，即便孩子哭鬧也絕對不給他們玩手機，畢竟不想讓孩子很小就變成3C商品的奴隸，強調小孩的世界很需要更多大自然的啟發，像是近來一家四口出遊環島，就是希望藉著認識大自然，能發現比手機更有價值的事物，也可以藉此認識台灣。

網友對吳鳳育兒方針大表贊同，紛紛留言：「手機影音內容很可以吸住小小孩專注力，但反而扼殺他們接觸自然，接觸圖書本的興趣」、「非常堅定3歲前零3C，不拿出3C的確需要父母很大的定力」、「現代的年輕父母，只要是小孩子不安靜吵鬧就把手機給小孩，真的很糟糕」。

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(中時新聞網)