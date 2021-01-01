人類對於「未知」多會心生恐懼，若又是黑暗、陰冷、偏僻的地方，更是嚇人，有很多出遊聖地，其實也擁有這種特質，資深媒體人馬西屏就曾分享「全台第一陰屍路」的所在位置，正是在假日永遠被人潮擠爆的陽明山，透露當地靈異事件頻傳，奉勸膽小者別隨意前往，且有幾點禁忌，絕對不能做。

關於「全台第一陰屍路」到底在哪？馬西屏曾在《2分之一強》節目中透露就是陽明山的「巴拉卡公路」，表示該處充滿猛鬼傳說，說明巴拉卡公路編號是「101」，跟「第一靈異」有諧音，而該路段不但偏僻陰森，也有許多用路人分享靈異經驗，各種奇特難解異象，讓他不負「全台第一陰屍路」封號。

巴拉卡公路光是環境就夠驚駭，首先該處枝葉茂密，遮擋住陽光易聚陰，且不知為何總霧氣濃厚，白霧幾乎終年不散，最糟的是入夜後，巴拉卡公路有整整17公里沒路燈，夜晚行經只能靠車輛的車頭燈勉強照明，加上路段曲折，有多處N字型轉彎，因此用路人最好是對該處具備一定的熟悉度與技術，馬西屏更說路邊「人」多，當然不是現世的人類，這幾點都相當駭人。

至於巴拉卡公路的靈異事件，馬西屏分享曾有4男3女騎車上山探險，行經一座小廟，覺得有神明鎮守應該安全，沒想到繼續騎竟發現他們4度經過同一座小廟，其中一人嚇到忙念經保平安，一等霧氣稍散就衝下山，到便利商店才敢休息，但這時其中一名女同學看到最後一台車歸來，但本來單騎的同學，後座卻坐著陌生人，眾人聞言嚇得一哄而散。

馬西屏也呼籲，行經巴拉卡公路不是不行，但有3件事情建議不要做，首先是不可中途停車，第二是若週遭起霧卻聽到有人在叫喚自己，或是感覺輾到東西，千萬不要下車察看，最後是路邊如果有人對自己打招呼，絕對不要回應，避免撞邪。

(中時新聞網)