世人都渴望真愛，卻不曾想過有時真愛已被自己錯過。星座運勢網站「星座愛情運勢」點名以下5個星座，因為個性的關係最容易錯過真愛，其實只需要稍稍調整自己，就不怕珍惜的人離開身邊！

▍1.天秤座：太猶豫

天秤追求平衡，總想找到兩全的辦法，所以一直猶豫，不能給出確切的答案。他平時行事果斷，在感情面前卻容易猶豫不決，他總想著等一切都解決了再說，遲遲不表態，最終導致愛人心灰意冷離開。其實只要把自己的心意說出口，問題可以一起面對，真愛不怕會遇到困難，他更怕你態度不明，決心不夠。

▍2.水瓶座：太冷淡

水瓶有時候會過分在意自己的感受和主導權，很多時候容易忽略愛人的感受，他總是按照自己不按常理的方式去表達愛意，卻不考慮愛人的接受度。久而久之，對方會因為沒有被愛的感覺而離開。水瓶缺乏熱情，總是我行我素，內心就算重視這份感情，但是為了保持理智，總表現得很冷靜。其實，愛就需要一些衝動，不要怕自己太投入。

▍3.雙子座：太害怕

雙子桃花很旺，誘惑太多，他本身又很貪玩，追求新鮮刺激，很難定下心來。他情緒多變，性格幼稚，對愛人缺乏耐心，讓對方難以琢磨，無法安心。他常常一副不在意的模樣，其實內心很敏感、缺乏安全感，不想讓自己太沉浸在戀愛中，怕在戀愛的比賽中輸掉。其實，愛情中沒有輸贏，用心付出才能收穫真愛。

▍4.射手座：太隨性

射手風趣幽默，擅長社交，被他吸引的異性有很多，但是不見得他對誰有多認真、專注。他過度理想化，不想被任何人牽絆，想要擁有絕對的自由。他心直口快，會為了追求自由說出讓人傷心的話，讓愛人感覺不到被珍惜、被呵護的感覺。其實，哪裡有絕對的自由，有牽掛的自由才最可貴。

▍5.獅子座：太暴躁

獅子是耀眼的、驕傲的、倔強的，在戀愛中，他能給愛人怦然心動的浪漫，也能給對方痛徹心扉的打擊。兩個人有衝突時，哪怕明知道是自己的錯也不願低頭。他霸道又暴躁，很多時候不願意相讓，吵架時說話很傷人。他給的偏愛很多，給的傷害也很多，他讓人又愛又恨，卻不知道有一天恨多過了愛，愛就消失了。其實，愛情裡哪有那麼多驕傲，你的妥協和溫柔可能更有說服力。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)