美豬、美牛開放進口，爭議持續20年。（製圖／中時新聞網）

含有萊克多巴胺美豬2021年元旦開放進口，萊劑是否影響國人健康，爭議持續延燒。關於萊克多巴胺（瘦肉精）爭議，可回溯到2001年，政府開始審查萊克多巴胺是否適合作為飼料添加物，2006年宣布禁用。陳水扁2007年曾主張解禁萊克多巴胺，當時馬英九明確反對。不過2013年馬執政時，傳出可能開放美豬，當時民進黨抗議，喊話若開放進口瘦肉精豬，一定要求總統下台。民進黨在野時大力反對美國萊豬，豈料，2020年8月28日蔡英文竟突襲式宣布開放，引發各界譁然。

陳水扁執政時期，禁止美牛進口的主要考量為狂牛症，不過在2005年4月，謝長廷擔任行政院長時，美牛曾一度恢復進口，6月再度因狂牛症考量禁止進口。2006年1月，貞昌擔任行政院長時，開放美牛進口，但因狂牛症疑慮，僅限於30個月以下小牛，並禁止帶骨牛肉進口；10月公告禁用含萊克多巴胺在內等四類瘦肉精。

2007年，陳水扁曾向WTO預告台灣準備解禁萊克多巴胺，並制定最大殘留標準為10ppb，但受民間團體與國民黨反對而並未實施，馬英九則是明確反對解禁豬肉瘦肉精。

2007年，陳水扁曾向WTO預告台灣準備解禁萊克多巴胺，當時馬英九明確反對。(示意圖／達志影像shutterstock提供)

2009年馬英九執政時期，簽訂台美擴大美牛進口議定書，同意擴大美牛進口，但因狂牛症疑慮造成民間反對，行政院則排除內臟輸入，爭取人民支持。2012年馬英九勝選連任，提出允許含萊克多巴胺美牛進口，引起反彈，行政院長陳沖則提出三管五卡政策，希望獲得支持，爭議延燒至6月，國民黨立院黨團提議召開臨時會，只審查美牛進口案，最後以人數優勢通過。

2013年，台美貿易談判傳出除美牛外，也可能開放美豬進口，引起民進黨抗議，表示一旦開放瘦肉精豬肉，一定要求總統下台。

總統蔡英文當年曾與多位民進黨政要上街遊行反美牛，遭外界批評昨是今非。（本報資料照）

2020年8月28日，蔡英文宣布2021年元旦開放含萊克多巴胺美豬進口，並參考國際食品法典委員會0.01ppm（10ppb）基準，終結14年禁止瘦肉精豬肉進口，一反過去在野食的立場，蔡英文則解釋「時空背景不同」，仍引發在野及民間強烈反對。

2020年12月24日，民進黨以人數優勢，在立法院表決通過包括開放含萊克多巴胺的豬肉進口、開放30月齡以上美牛進口、相關原產地標示規定，以及國內不得使用瘦肉精等9項行政命令。對此，反萊豬民眾及相關團體，繼續發起一連串抗爭，甚至揚言拒吃豬肉，與政府展開正面對決。

(中時新聞網)