2020 年，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，成為全球市場最大的「黑天鵝」，金融市場人人自危，投資人「什麼都賣」的恐慌出脫，相信還是很多人被嘎「空手」，仍不敢進場買股。記得從"心"開始出發，才是能在股市中讓你化險為夷的武器！

到了2020年的尾聲，這一年來台股上漲將近23 %，所以媒體統計了2020年股民平均賺進65萬元。這個數值就跟台灣男女平均有一顆蛋蛋還沒有意義～看看就好，最重要的還是自己是否有一點一點地往前進！

至於2021年該怎麼做，老牛有幾點建議：

⭐【懂得投資】

今年台股火熱，從成交量就可以看出來！投資老手都知道，過去台股成交量小於千億，是相當常見的；不過今年低利QE政策、加上股市逆轉返漲，吸引不少散戶大舉開戶。今年新增開戶人數高達50萬人以上，這些螞蟻雄兵也反映在成交量的提升上。

身為投資新手沒關係，記得要逐步學會如何懂得投資，多頭時人人是股神，可惜隔年震盪被擊沉。懂得正確的投資方式才能在這條路上走得安穩，走得自在。

⭐【抱緊投資】

在股市創高之後，進入橫盤整理期，很多人在抱緊處理的路上半途而廢，每每熬不過那段股價最無聊的期間。以為自己的持股不漲就是爛股票，然後輕易地賣掉，去追高那些熱門股，最終可能賠錢的機率變得很高。

把財務報表當成在股海中航行的明燈，俱備閱讀財報的能力，從各項財務指標拆解公司營運能力、獲利能力、現金流量甚至是還債能力。透過認識公司的真正價值而不被外部評價影響，才能安心抱緊持股！進一步還能股價落難時，趁機會多買好幾張～

⭐【一再投資】

複利是世界第8大奇蹟！做好投資策略規劃，讓利潤像雪球般越滾越大，與此同時堅持長期投資的耐心，去等待投資組合逐漸成長，最終盈餘及股利會回饋到我們身上！

今年依舊是怨嘆還沒買夠就漲上去，還好「抱緊處理」不只是讓我避開股災的心驚膽跳，也讓我在屢創新高下常到不小甜頭。再細細品嘗這句「一再投資，別讓你的利潤空閒著！」更能體會其奧妙之處。

我自己從年頭忙到年尾，即使是天天早起擠時間，但還是深感時間真的不夠用。除了出了第二本書《股海老牛最新抱緊股名單》之外， Youtube頻道不到一年，已經累積超過70萬人次觀看，這是一開始沒想過的事情，還是感謝大家在今年的支持～

最開心的還是，能盡自己一點微薄之力，幫助到更多的人走上正確的投資理財之道。如果有任何投資上的問題，我一樣會不吝給予幫助，歡迎提出來跟我一起討論。

最重要的是...祝大家新年快樂～2021年一起繼續抱緊享富！🍀

本文由PressPlay Academy 專欄作家股海老牛授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

(中時新聞網)