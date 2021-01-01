民主黨拜登即將在明年1月20日宣誓就職上任，雖然外界普遍認為在當前華府與北京對立氣氛之下，未來拜登政府仍會對陸強硬，甚至延續川普對陸「經濟脫鉤」；不過，《華爾街日報》分析指出，當今的大陸不僅不僅承受住川普貿易戰考驗，加上中國大陸與東南亞各國之間的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），加上與歐盟也完成投資協定談判，要聯手民主盟友對陸施壓，恐怕沒這麼簡單。

分析指出，在拜登上台後，美國要在經濟方面採取更強硬立場將會頗為艱難。首先，雖然大陸政府自身有許多問題，但在川普政府四年對陸施壓之下，中國大陸經濟如今在某些方面實際上強於西方國家經濟，如在國際貨幣基金組織（IMF）預計，2020年中國經濟將擴張1.9%，有望成為全球唯一實現增長的主要經濟體；相較下，歐美經濟皆走向收縮。

其次，雖然川普對陸發動貿易戰，但從許多方面來看，大陸出人意料地承受住川普的貿易施壓，例如在10月份美國對陸貿易逆差僅比1年前低5%；報導稱，雖然大陸購買了更多美國農產品，實現了出口增長，但美國也擴大了從大陸的進口。

另外，大陸的的經濟影響力實際上有所提升，例如美國並未加入的RCEP終於在今年11月完成簽署，以及年底完成與歐洲的投資協議談判。報導稱，即使中國大陸和西方之間的政治緊張局勢不斷加劇，但西方金融資本仍在流入大陸。

前美國財政部駐華特使杜大偉（David Dollar）指出，與美國相比，美國的盟友普遍對讓其經濟與大陸經濟脫鉤不那麼感興趣，並認為如果美國的盟友仍願意與中國大陸保持接觸，那美國與陸脫鉤反而讓自身陷入孤立，並相對加強大陸地位；即使美國成功將大陸從全球經濟與國際機構趕出，「中國仍可能會創造替代機構，畢竟許多發展中國家認為與中國合作符合其利益」。

(中時新聞網)