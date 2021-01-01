近來市場盛傳蘋果將推出Apple Car，並搭載自動駕駛功能，激勵二家掛牌不久的光達廠商Velodyne和Luminar股價大漲。儘管目前光達價格依然不菲，但隨著各類型技術發展日趨成熟，進而降低產品售價，相信不久光達普及率可望拉升，對於國內相關供應鏈如鏡頭佳凌、VCSEL穩懋與CIS封裝精材等營運增添新動能。

有自駕車之眼之稱的光達（LiDAR），因具有高量測距離、高精度、高辨識度等優點，且不受環境亮度影響，可以不分晝夜地感測周遭障礙物形狀、距離等資訊，建立３Ｄ地理資訊模型，成為實現自動駕駛必備之感測元件。近來市場上更傳出蘋果將推出Apple Car，並搭載自動駕駛功能，激勵二家剛掛牌不久的光達廠商Velodyne（VLDR）和Luminar（LAZR）股價大漲。根據市調機構Yole Developpement統計，二○一九年全球LiDAR市場規模十六億美元，預估到二○二五年達三八億美元，這段期間的複合年成長率（ＣＡＧＲ）十九％，其中，最大應用是自動駕駛，其次是機器人、３Ｄ地形繪圖等應應用。

Velodyne效應 佳凌飆漲

目前全球光達主要製造商包括Velodyne、LeddarTech、Luminar、Innoviz、Quanergy等公司；其中，Velodyne是全球光達的領導廠商，日前更透過特殊目的收購公司（SPAC）方式上市，成為全球第一檔光達股。成立於一九八三年的Velodyne，原本是一間專門製作音響的公司，後續卻因為參與美國國防部資助自動駕駛車輛比賽，進而轉型投入製作自動駕駛技術關鍵元件。再者，Velodyne幕後大股東匯集了福特汽車、中國搜索引擎龍頭百度、現代Mobis與光學鏡頭大廠Nikon等大咖當靠山。

Velodyne是以機械式光達起家，所謂的機械式光達，是透過不斷旋轉發射頭，將速度更快、發射更準的雷射光從線變成面，並在豎直方向上排列多束雷射光，形成多個面，達到動態３Ｄ掃瞄並動態接收訊息的目的。不過，機械式光達要價不菲，早期一台至少要七．五萬美元。為滿足市場對成本更低、可靠性更高、體積更小、易於嵌入車身內部的需求，Velodyne在二○一八年ＣＥＳ展也發表了第一款混合固態雷射LiDAR Velarray，售價則僅四千美元。混合固態光達是採MEMS（微機電）其與機械式同需透過讓光線轉動達到大範圍掃瞄的目的，但MEMS光達將整個結構的機械式旋轉，改良為以內部鏡面「微動」改變光線射出的角度達成掃瞄效果。MEMS光達具備體積小、成本低、低耗損等優點，但其穩定性仍有待驗證。（全文未完）

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《先探投資週刊2124期》

(中時新聞網)