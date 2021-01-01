台股2020年創下歷史新高，全年漲幅上漲超過二成，名列全球前茅，新冠疫情威脅一整年，台股受惠資金回流以及企業獲利大增，未來一年預期企業仍有雙位數獲利成長，殖利率超過3％，還是相當吸引人；5G及筆電所帶來的半導體面板需求大成長，加上傳產有原物料上漲刺激，相關個股皆有表現機會。

過去一年全球屢受新冠肺炎疫情影響，歐美二次、三次封城頻傳，連日本都祭出鎖國一個月，對於全球經濟影響非常大，在此情況下，歐美日政策上實施更積極量化寬鬆，放錢進入市場，所以可以看到股市表現與經濟成反比，資金大量進入股市、原物料大漲乃至比特幣都上漲超過二倍。

美股進入二○二○年最後幾個交易日，漲勢大致底定，S&P 500指數累計上漲約十五．六％，自三月低點反彈約六七％；科技股更是驚人，那斯達克綜合指數大漲約四三．七％，費半則上漲四八．七％；其中蘋果、亞馬遜、高通、科磊、微軟、特斯拉、輝瑞、默德納、AMD、賽靈思、聯邦快遞以及台積電是大贏家，漲幅都超過四成。近來英國變種病毒肆虐，但是美、歐、日一直追加紓困預算的資金行情仍在延燒中。大家有志一同要防堵疫情蔓延；且預期二○二一年經濟將好轉。過去美股常常觀察一個指標，即一月頭五個交易日的狀況，以研判全年表現。

傳產股景氣復甦 接棒而上

歷史紀錄顯示，若這段時間美股走高，S&P 500指數全年裡有超過八成的時間上漲，平均漲幅為十二．五％。惟二○二○年漲幅大、基期墊高是事實，而美國新任總統拜登競選口號是提高企業營所稅，雖說市場預期企業獲利仍將有超過一成以上增長，對於股市的影響必須注意；另外，美中關係變化仍是重中之重。回歸短線來看，只要道瓊在三萬點、標普三六八○點、那斯達克一二五○○點、費半二七○○點之上就屬強勢。

亞洲韓國在三星及ＬＧＤ續漲下，指數續創歷史新高，二○二○年股市漲幅超過台股，達二八．一三％；日本鎖國但股市不跌反漲，全年漲幅也有十五％。歐洲屢傳封城，股市大多在全年高點；中港股市則是不同調─恆生及國企股各下跌六．五％及七．三％；中國深滬股市各上漲三一．一％及十一．三％。

一般預期二一年新興市場表現將好過其他市場。但是這一切都要看疫情及疫苗。國際油價走勢相當戲劇化，從前一年的六○美元，一度下跌呈現前所未見的負油價，後再彈升至四八元左右，全年度是下跌。黃金接近一九○○美元，全年上漲約二三．五％，風險性資產投資與投機並進。

台股全年上漲約二○．二％，表現居全球股市前茅，在台商資金持續回流下，台幣從三○．○九六兌一美元升值突破彭淮南防線二八．五，至二八．一附近，全年升值超過六％；但是外資全年賣超台股約五五○○億元，台股卻逆勢甚至創歷史新高，資金潮真的可觀，央行先前就提醒過要企業以二八做避險，顯然就是看到資金流入。

目前台灣內部的錢依然充沛，甚至可用錢已快淹到頭頂上！央行只有大量加發定存單，回收市場過剩資金，統計三月底至今，未到期定存單餘額已飆增一．三八兆元，是史上首見的增速特快車。

再者，台灣製造業若都暢旺，看來主計總處所估計二○二○年台灣經濟成長率二．五四％，將再往上調，而二一年預估三．八三％也算保守。

從十一月營收觀察，電子半導體、筆電、面板以及相關零組件營收大多還很旺，而鋼鐵及航運更是爆發，預估這些相關公司十二月營收還會好。所以二○二○年肯定是很旺。問題是半導體上游晶圓代工台積電、聯電、世界、力積電、華邦電訂單接不完，預計新的一季還將調價。而聯發科也交出好成績，５Ｇ晶片出貨量已超車高通成為世界第一，封測也很好；筆電大廠受到遠距離辦公上課，訂單已看到第二季，連動到相關供應鏈；包括塑化、航運、鋼鐵等上半年景氣應不成問題；而食品又將步入年度旺季農曆年，所以展望一月份，台股基本面仍旺。

鋼鐵、航運大爆發

過去一年外資很用力賣超台股，一度超過七千億元，全年約賣超五五○○億元。一般外資少見連續大賣兩年，而台灣防疫成功，吸引訂單，加上資金持續回流，股市應是看好。

統計最近十年台股於元旦後三日、五日、十日整體上漲機率都在四○％，顯示一月初期指數將消化漲多的賣壓；但隨著消化賣壓後，後續二○天上漲機率又來到八○％。以此來看，近期指數即便有回檔，仍建議逢低偏多操作。

外資在新的一年平均看好台股可達一五五○○點之上，並看好二一年初國際資金回流，主因：一、台灣經濟重返復甦及半導體擴大成長趨勢明確，台積電一月法說會有望報佳音；看好類股主要有５Ｇ、半導體、蘋概股、原物料、汽車零組件及內需股。不過短線須注意到融資餘額快速增加，二○年十二月二十八日已達一八六四億元以上，十二月累計增加近兩百億元，近一周增加尤其快速。不過技術上，在台股創歷史新高下，必須補量超過三千億元，否則也要小心拉回。中線上只要站在一四○○○點之上對多頭仍有利。

台股指數來到一萬四千點以上歷史高峰，高價股一度出現六千金爭寵；不過最近一個月傳產股異軍突起，尤其是在陽明自結十一月單月ＥＰＳ高達○．九元，航運股幾乎全面噴出。航運股基本上都屬於五○元低價股，航運股一漲，鋼鐵及電線電纜乃至於低價紡纖股都補漲。鋼鐵股上游豐興、東鋼大幅調高盤價，可以預期單月營收將相當不錯，在上漲一段後，可先看指標豐興及東鋼。低價化纖股基期低，在五大泛用樹脂紛紛調價大漲後，預期新的一年成衣將回補庫存，業績展望不錯，宏益及集盛第三季營益率都翻正，宏益股價還低於淨值十八．二五元，有機會補漲。一直都有獲利的新纖，前三季ＥＰＳ為一．三七元、每股淨值十八．八六元，股價不到十五元，逢低可注意。

而台南大地主南紡，在台南擁有超過二○萬坪土地，距離高鐵及南科近，近年來已積極開發為賣場或科學園區，過去八年也都沒賠錢，股價才在淨值附近，有機會緩漲。此外，二線塑化的華夏受惠於ＰＶＣ價格持續上揚接近一千二百美元，預估第四季及來年第一季業績還是看好，逢低也可以注意。

台股另一特色也是集團股大復活，尤其是永豐餘集團，過去很少看見永豐餘股價大漲，但過去一年從十三．四五元大漲超過一倍逼近三○元，該公司轉投資收益大豐收，本業營益率近四季分別為四．三％、五．六六％、七．一一％及八．○一％，營運明顯好轉；前三季ＥＰＳ達二．四八元，已經是過去十年來最高，二○二○年ＥＰＳ挑戰三元。且該公司宣布將調高工業用紙價格，正隆將會跟進。也就是未來營收還會上升。

食品業即將進入農曆年旺季，特別是二○二○年大豆及玉米價格上漲約兩成，對於進口原料的食品股有利，大成本業營益率連續上升至六．四九％，一年前營益率大都在三％左右，現在顯著提高，反映在前三季ＥＰＳ達二．七八元，超過一九年全年，預估二○二○年ＥＰＳ有機會達四元以上，將是近八年來最高，相對股價五○元，具補漲力，至少有機會挑戰歷史新高五二．四元。福壽、泰山前三季ＥＰＳ都突破一元，都已經是近八年來最好，加上第四季，獲利將創紀錄，都是多頭可以注意的低價股標的。

電子股部分，現在輪廓越來越明顯就是筆電，二○二○年受惠疫情帶動、全球筆電大熱銷，預估突破一．七億台大關，年成長九％，全年銷售總額更超過一三二○億美元，並預期筆電需求增長走勢至二三年才將放緩。不僅雙Ａ品牌廠宏碁、華碩出貨大幅增長，台系ＯＤＭ廠亦受惠，其中又以廣達表現最為亮眼，尤在品牌客戶拉貨增溫、Chromebook出貨又爆炸性增長帶動下，全年筆電出貨將逾七成年增、上看六千萬台新高，穩坐筆電代工一哥。

由於二○年下半年以來受到ＣＰＵ、ＧＰＵ、面板及多項ＩＣ元件缺料等因素拖累，導致第四季出貨供不應求至少有三成以上缺口，但出貨將遞延至二一年上半年，加上客戶針對二一年度出貨多已喊出兩位數增長目標，目前各ＯＤＭ廠對於手上訂單能見度亦多抱持樂觀看法，力拚二一年仍能維持高個位數到一成成長。

筆電需求大增，相關零組件看好，尤其是面板部分，對於連續五個月漲價的面板將是持續看好的消息。友達、群創二○年第三季已轉虧為盈，第四季獲利上看五○億元，二一年有機會超過一五○億元，ＥＰＳ都將挑戰一元以上。有鴻海集團奧援的群創，市場驅動ＩＣ一片漲價聲中，該集團有天鈺支援，而天鈺二○二○年前三季ＥＰＳ僅一．三六元，但十一月自結高達一元，由於天鈺有台積電、聯電以及集團的夏普八吋廠產能，只要面板需求旺，營收就有機會持續上升，市場傳出新的一年ＥＰＳ將挑戰十五元，股價都投持續進行中，龍頭聯詠走勢穩步上升，而就像友達表示被客戶追著跑，面板零組件若能供應足夠，配合筆電電單沒問題，面板雙雄低價翻轉走勢或只在半山腰。

友達大股東佳世達，近幾年併購聲不斷，如今在最大包袱—持股七％的友達轉虧為盈，獲利將挑戰百億元，對於佳世達業外受益將是好消息，以該公司前三季ＥＰＳ一．六四元，全年將超過二．三元，股價也不到三○元，有利反彈。

低價茂矽、漢磊獲利翻身

半導體方面，低價的茂矽及漢磊受到預估新的一年功率元件需求將應電動車看好而有較明顯獲利，股價一下子就拉升四○元以上。而低價編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市況供不應求，華邦、旺宏忙翻天。龍頭華邦二一年首季漲價七至十％之後，有意於第二、三季再各漲價十％，等於未來三季累計漲幅將超過三成。供應鏈傳出，華邦全產能生產仍無法滿足所有客戶需求，已暫停承接新訂單。華邦電股價來到三○元上下；前三季ＥＰＳ二．二五元的旺宏股價也達四○元以上。

從華邦電、茂矽、漢磊到旺宏這系列低價晶圓廠價一一登上四○元以上，最後最具分量的聯電也將補漲，畢竟聯全球市占率名的韓國晶圓廠都要漲價，排名第三的聯電獲利一定看好。

蘋果計畫將跨入電動車，雖然實品至少要兩年後才會登場，但是前置作業一定在進行中，鴻海二○二○年會宣布與裕隆合作，一定有其原因，未來蘋果的電動車就像會是一台行動的蘋果電腦一樣，而以最近緯創、和碩頻頻出包，鴻海還是最佳選擇，尤其旗下各式零組件，包括廣宇、乙盛、群創、建漢、臻鼎ＫＹ、GIS-KY，都是蘋果的很好選擇對象；也將好到裕隆原本相關廠商如江申等，電動車將是鴻海集團未來很好的題材，鴻海股價過去一年只小漲不到二％，基期算是低的。

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《先探投資週刊2124期》

(中時新聞網)