2021年是新的開始，南韓人氣女團TWICE為祝福粉絲，將8人分成2組拍攝影片，台灣成員周子瑜當領頭羊率先登場，俏皮又可愛的模樣讓網友戀愛了。

TWICE的TikTok在31日釋出2段影片，其中一支是周子瑜、彩瑛、Sana和娜璉，子瑜先打頭陣，頭戴水藍色的大蝴蝶結，身穿純白色短版衣和褲子，露出纖細的水蛇腰，手拿著2的金色氣球，微嘟著嘴，跟著音樂旋律扭腰擺臀進場，好身材讓粉絲驚艷不已。緊接著是Sana、彩瑛和娜璉陸續登場，4大美女同框超級賞心悅目。

周子瑜打頭陣，和彩瑛、Sana、娜璉同框拜年。（圖／翻攝自TWICE TikTok）

另一段影片則是由志效、多賢、Momo和Mina組成，她們也是穿著白色系上衣與長褲，搭配著同首歌一一入鏡，每個人都俏麗又充滿青春氣息，立刻湧入大批網友點閱及留言。

另一組由志效、多賢、Momo和Mina組成，同樣俏皮活潑。（圖／翻攝自TWICE TikTok）

TWICE成員有9名，但2段影片僅有8個人亮相，獨缺定延，原來她在10月回歸前夕因健康因素，導致對演藝行程有很大的不安感及焦慮，透過IG表示將暫停所有活動，專心接受專門的醫療根治，她允諾粉絲「我也會盡快恢復健康，向你們展現最好的樣貌，這五年有你們一直陪著我們，真的很謝謝。」

(中時新聞網)