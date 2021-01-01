現場擠2000人，所有民眾都戴著口罩，鎮長李玄在也是全程戴好戴滿。(吳建輝攝)

現場眾星雲集，歌手小男孩樂團、Ｇail、屁孩、蔡小虎等人輪番上陣。(吳建輝攝)

晚會最後在絢爛的煙火劃下完美的句點。(吳建輝攝)

晚會最後在絢爛的煙火劃下完美的句點。(吳建輝攝)

英國新冠肺炎變種病毒已經傳入台灣，許多縣市紛紛停辦跨年晚會，彰化縣北斗鎮是照常舉辦，但將入場人數控制在2000人以下，並增加線上直播提供民眾在家觀賞，歌手小男孩樂團、Ｇail、屁孩、蔡小虎等人輪番上陣，由於現場管制嚴格，現場大小朋友口罩戴好戴滿，鎮長李玄在表示，感謝所有鄉親配合，讓晚會順利落幕。

彰化縣原本有彰化市及北斗鎮有跨年晚會，但彰化市臨時決定不開放民眾進場，摸彩晚會也改成直播，但仍有民眾為在管制圈外看表演，而彰化唯一跨年活動就剩下北斗，事前公所做足準備，只開放一個入口供民眾進入，除了口罩基本配備之外，還要掃描QR code實名制登記才能入場。

李玄在表示，跨年夜天氣冷颼颼，６點入場的民眾不多，但越夜越美麗，擠爆北斗奠安宮停車場，也感謝所有鄉親配合公所設置的防疫措施，包含出入口量測體溫，酒精消毒等，就連公廁也有人員定時消毒，確保防疫做到滴水不漏。

李玄在說，不僅這樣，會場內也禁止攜帶外食，任何飲料食物都不行，避免民眾有機會拿下口罩進行，變成防疫破口，今天前後進出場的民眾超過3千人次，都無人違規，最後一起與鄉親跨過史上最艱難的一年，一起迎接嶄新的2021年，也祝大家新年快樂。

(中時 )