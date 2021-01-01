英國變種病毒攻入台灣，指揮中心宣布元旦起鎖國一個月，導致各縣巿跨年活動因防疫升級大亂，並陸續宣布跨年活動取消民眾進場，改為現場直播。前高雄市長韓國瑜表示，雖然過去的一年裡，疫情讓世界動盪不安，但幸好終於等來新年的曙光，他也期待新的一年能有好的開始，願2021年所有人間美好能如期而至。

韓國瑜於1月1日0點時在臉書上發文表示，今天是中華民國110年元旦，過去這年因為一場疫情，讓你我原本熟悉的世界動盪不安、許多事情不盡人意。但幸好，我們終究等到了新年的這道曙光。

韓國瑜指出，願2021年，所有人間美好如期而至。國瑜在此祝念各位好朋友：元旦快樂！並期待新的一年，有一個滿懷希望的開始、有一個人間美好的歷程，相信只要我們善念不絕、青山常在，未來就能永遠充滿希望、終將收穫美好！

網友們也留言回應，「韓總～新年快樂！祝福您閤家平安健康喜樂！」、「韓市長，在此祝福您，闔家安康、萬事順心、心想事成……在此，祝福大家牛年行大運、牛轉乾坤、新年快樂」、「韓總，新年快樂 一切順利」。

今天是中華民國110年元旦，過去這年因為一場疫情，讓你我原本熟悉的世界動盪不安、許多事情不盡人意。但幸好，我們終究等到了新年的這道曙光。 願2021年，所有人間美好如期而至。國瑜在此祝念各位好朋友：元旦快樂！ 期待新的一年，有一個滿懷希望的開始、有一個人間美好的歷程，相信只要我們善念不絕、青山常在，未來就能永遠充滿希望、終將收穫美好！ 由韓國瑜發佈於 2020年12月31日 星期四

(中時新聞網)