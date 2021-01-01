2021年是辛丑年，歷史上辛丑年都會發生大事件。常在YouTube介紹神秘世界的網紅馬臉姐表示，2021年辛丑年又對應到了第38象，這會不會代表著國際情勢又要開始動盪了。

馬臉姐在YouTube表示，2021年是「辛丑」年，對應到推背圖的話，是要看第38象。上面說道，「門外一鹿，群雄爭逐，劫及鳶魚，水深火熱」；頌曰，「火運開時禍蔓延，萬人死後萬人生，海波能使江河濁，境外何殊在目前」。

馬臉姐指出，在過去人們認為這第38象就是有關第一次世界大戰的預言，這理指的鹿代表的是「利益」，象徵著當時世界各國，為了爭奪「一鹿」，而大打出手。下一段「劫及鳶魚，水深火熱」，其中的鳶代表著天，魚代表著地。意思是這場戰爭波及的範圍，會非常的廣，天地間會有很多的人，因此處在水生火熱之中。而一開始的「門外」兩字，則表示著這場戰爭不會打到中國大陸這片土地上，不過即使沒有波及大陸，但「海波能使江河濁」意思是外面都亂成一團，門內也會受到影響。

馬臉姐表示，第一次世界大戰時，中國正處在清末時期，除了本身狀況就不好了以外，還殺出了個日本藉機出兵德國、實則估領了山東等等的狀況。所以也有人認為，明年辛丑年又對應到第38象，這會不會代表著國際情勢又要開始動盪了。

(中時新聞網)