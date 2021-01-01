韓國近期2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情升溫，首爾跨年例行敲鐘儀式也取消，但仍有少數民眾到鐘閣現場感受跨年氣氛。

2020年疫情肆虐全球，在寒冬中迎接新年的韓國街頭顯得特別冷清，往年跨年夜都會聚集不少人群的弘大、明洞、梨泰院等鬧區餐廳，都因防疫規定必須在晚上9點結束內用服務，路上幾乎不見人跡。

在首爾市光化門附近的普信閣舉行的除歲敲鐘儀式，也在防疫考量下宣布取消，改由線上播放預錄好的敲鐘影片。

不過，記者在接近午夜時分抵達普信閣前廣場，仍有少數民眾在此聚集，在沒有倒數儀式的狀況下，看著手機默默迎接2021年的到來。

在零下9度的低溫中，穿著羽絨大衣的民眾三三兩兩聚集，有些是情侶、也有一家大小出動的，但幾乎聽不到喧嘩聲及倒數的聲音，只有在零時到來的一刻傳出小小歡呼聲。

倒數完沒多久，駐守現場的工作人員隨即開始疏散民眾，氣氛冷清地送走因疫情而相當不平安的一年。

(中央社)