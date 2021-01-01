迎接2021新年，各縣市陸續將跨年改為線上直播，北市府「台北最HIGH新年城」跨年晚會今照常舉辦，北捷今年不再人擠人，今日截至24時全線總運量約239.3萬人次，相較去年同期減少45萬人次。

北捷表示，今日截至24時為止，捷運全線總運量約239.3萬人次，而台北市政府周邊4站，包括市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站運量20.5萬人次。

但據了解，北捷去年截至24時為止，捷運全線總運量約284.3萬人次，相較今年掉了45萬人次，北捷表示，今年有疫情的影響，人數無法與去年相比。

北捷指出，目前營運狀況正常，配合市府管制，台北101／世貿站出口4、市政府站出口2與轉運站鐵門及市府轉運站地下連通道、出口3與微風信義連通道均已封閉。

北捷強調，台北捷運循例連續42小時營運不收班，配合防疫措施，請旅客務必全程佩戴口罩搭車，列車與車站亦將增加消毒頻率，共同維護大家的健康。

(中時 )