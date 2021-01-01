義大世界10分10秒跨年煙火秀，帶給民眾視覺驚喜，樂迎2021嶄新的一年。（林雅惠攝）

睽違5年的義大世界跨年晚會受到新冠肺炎疫情影響，僅容許5000人進場，昨日晚間8時開始，由「人氣金曲樂團」茄子蛋熱力開場，「嘻哈教父 」MC HotDog熱狗、「金曲歌王」蕭煌奇、「人氣女團」Pink Fun、「搖滾女王」楊乃文等人輪番上陣演出，跨年倒數前後由「全能天后」楊丞琳、「情歌王子」Bii畢書盡壓軸演出，並帶領大家倒數，迎接2021新年到來。

跨年重頭戲則是年年都點亮高雄的義大世界跨年煙火秀，今年展演10分10秒，以「愛的力量、歡樂拾光、築夢踏實、美麗人生、閃耀義大世界」五大主題，開場先以首創的『樓宇極速跳躍煙火』為煙火揭開序幕，接著施放多款「12吋的尺玉煙火」，以全新花色璀璨夜空，點亮義大世界，今年更特別打造「高空動態煙花」，煙火在夜空中轉換色彩，如同霓虹燈一般閃耀，帶給民眾視覺驚喜，樂迎2021嶄新的一年。

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