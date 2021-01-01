新年快樂！101煙火璀璨升空 北市「首創輪狀煙火」陪民眾跨年。（吳康瑋攝）

新年快樂！101煙火璀璨升空 北市「首創輪狀煙火」陪民眾跨年。（吳康瑋攝）

迎接2021新年，各縣市陸續將跨年改為線上直播，北市府「台北最HIGH新年城」跨年晚會今照常舉辦，據統計，北市跨年晚會依照下午3點開放民眾入場，晚上倒數時統計，管制區內入場人數約為1萬6500人，加上市府外圍、信義商圈，一同觀看煙火及觀賞晚會節目民眾共約2萬5千人，101以全球「首創輪狀煙火」陪民眾倒數跨年。

台北101官方指出，101今年以360度全景視角，不管哪個角度都能看的到，璀璨又炫麗的煙火，一圈一圈的環狀造型，或者藍、綠、紅色，從大樓各個角度炸開，全台跨年呼聲最高、最吸睛的台北101，一共施放300秒的煙火秀，讓民眾看個過癮。

觀傳局日前將現場總量管制人數，降為4萬人，場內強制全程佩戴口罩、禁止飲食，經勸導不聽者將開罰3,000到1萬5,000元，如居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾，不得參加活動，違者最高可罰100萬元。

觀傳局也因應近日國內疫情狀態，北市府依12月22日中央發佈的跨年等大型集會活動防疫原則做好各項防疫措施，12月31日當日將於市府前舞台區圍設管制區域，並設置3處管制點，民眾需消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯制始可入場。

今晚截至晚上9點，管制區內入場人數卻僅增加為8900人，剩跨年不到3小時，人數卻仍未破萬，但晚上倒數時統計，管制區內入場人數約為1萬6500人，加上市府外圍、信義商圈，一同觀看煙火及觀賞晚會節目民眾共約2萬5千人。

據了解，北市觀傳局今年「台北最HIGH新年城」仍維持舉辦，但也同時開啟線上直播，有民眾認為外出總有風險，因此選擇在家觀看直播影片，北市長柯文哲，12月30日也指出，歡迎民眾在家看直播或是到空曠的地區觀看煙火，也可以到山上高處一同倒數，都是不錯的選擇。

(中時 )