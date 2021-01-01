隨著觀念越來越開放，不少親子間的互動已經有如朋友般輕鬆愉快。一名女網友PO文表示，女兒邊吃飯邊滑手機，她看到後忍不住訓斥，未料女兒回一句話，讓她好崩潰，直說「妳還是繼續滑吧」，讓網友看到全笑翻。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO文表示，自己下班後帶女兒去外面吃飯，見到女兒邊吃飯邊滑手機，她忍不住訓斥「吃東西別看手機」，女兒也很識相收起手機，回：「那我們來聊天吧」，聽話的態度讓原PO相當欣慰。

未料女兒開口第一句就是問「媽媽妳體重增加了多少啊」，讓原PO崩潰大喊閉嘴，直呼「妳還是繼續滑手機好了」，更在文末抱怨「妳會不會聊天啊」、「做媽媽的每天都想丟小孩」。

網友看到也笑翻：「媽媽完敗」、「一句話就秒殺」、「很難聊天耶」、「開場就放大絕招，年輕人不講武德啊」、「如何一句話就讓母親閉嘴」、「所以妳胖了多少公斤XD」、「我覺得你體重沒增加，血壓倒增加不少」、「是善於句點人的孩子呢」、「這吐槽也太犀利」。

(中時新聞網)