基隆今年煙火長達420秒，是史上最長的一次。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆今年煙火長達420秒，是史上最長的一次。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

2020基隆嗨轟跨年音樂節，不僅邀請獨立樂團歡慶，更施放有史以來最長煙火，但因應防疫和寒流來襲，取消民眾入場，市長林右昌表示，2021是基隆大幅躍升的一年，盼大家一起重新認識基隆。

跨年倒數前，林右昌在樂團麋先生的帶領下，一同演唱「再出發」，他表示，想先跟大家說聲對不起，因疫情關係，30日晚上才決定把跨年晚會轉成線上直播，但今天的籌畫非常用心，盼大家體諒，此外，他說，2020是辛苦的一年，要像剛剛唱得的「再出發」一樣，2021年是基隆大幅躍升的一年，10月2日至10月11日將舉辦城市博覽會，邀請大家一起來看基隆的變化，重新認識基隆。

林右昌指出，今年煙火長達420秒，是史上最長的一次，請來國際知名煙火設計大師黃旭親自操刀，主軸圍繞著海洋、希望及夢想的璀璨煙火秀，期許前來觀賞的民眾，帶回難忘景象及感動，重新填滿面對新年的勇氣和信心。

觀銷處長曾姿雯指出，今年的煙火分為三橋段，且分別具有故事性，第一段煙火會與船笛齊鳴結合，主要意象是「大雞籠」，第二段以「藍色」煙火為主，意象為關愛、浪漫，延續鋪陳，第三段則為「金色、銀色」煙火，代表出發、希望，過程中也會結合多段音樂，能一次滿足視覺、聽覺的饗宴。

(中時 )