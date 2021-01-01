談錢傷感情，尤其是婚禮當天更讓人傻眼。大陸河南一名新郎原本承諾給新娘6.6萬人民幣(約新台幣28萬元)「下車紅包」，豈料到了婚禮當天竟然反悔殺價，讓新娘當場淚崩，拒絕下車：「這婚我不結了」。

根據《網易新聞》報導，河南許昌一對新人結婚前，男方原本說好要給6.6萬人民幣的下車紅包，沒想到婚禮當天新郎反悔，只願意給1萬人民幣(約新台幣4.3萬)，讓新娘不敢置信，傻眼至極。

車子開到新郎家門口後，新娘不願下車，一旁的閨蜜更是氣炸表示「一毛也不能少，除非支付說好的6.6萬，否則絕不下車」，新郎家屬紛紛上前勸說，甚至有人語帶威脅，嗆聲「不然找妳婆婆過來」，但新娘只覺得自己被欺負，當場落淚，大喊「這婚我不結了」，更要司機直接開走。

根據現場民眾表示，女方不讓步，但男方卻也支付不出說好的紅包，因此最終婚事告吹。大陸網友看到後也痛罵新郎「沒錢就別把話說那麼滿」、「丟臉到極點」、「喜事當天還砍價，是不是男人啊」、「擺明就是要欺負姑娘」。

(中時新聞網)