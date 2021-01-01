受到疫情影響，義大世界2020年12月31日凌晨宣布跨年晚會改線上直播，由於現場仍有住宿旅客及觀賞區入場券的民眾，轄區員警頂著霸王級寒流依然堅守崗位，仁武警分局長蔡文峰體恤執勤員警辛勞及因應新冠肺炎防疫，特成立(仁武粉鳥補給站foodpigeon)，由擔任後勤補給人員將熱食分送給堅守崗位服勤員警，並於會場內設置「警察行動補給站」及「待命休息場所」，以提供員警熱食與待命休息場所，讓員警調節體力。

行動補給站提供炒米粉、熱湯圓、水果、黑輪、大腸及香腸等熱食供服勤人員享用，員警拿了炒米粉、水果後，感激地說：「足感心，謝謝分局長！」，讓執勤同仁備感窩心。

仁武分局分局長蔡文峰呼籲，本週適逢跨年連假日且氣溫遽降，民眾除接種流感疫苗外，平時應落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣；外出時維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩；生病不適者盡量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險。

另因應「秋冬COVID-19疫情防治專案」，請全程佩戴口罩，如不配合戴口罩、經勸導不聽者，將依法處3000元至1萬5000元罰鍰。

此外，居家檢疫對象、自主管理對象，警方會配合衛生單位嚴厲稽查，請勿以身試法。

(中時 )