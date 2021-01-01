南非變種病毒入侵 法國出現首例 10:092021/01/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南非是非洲疫情最嚴重國家，至今超過100萬人染疫，2萬6000人病故。(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國衛生部今天表示，已在境內發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）南非變種病毒501.V2首例。 南非當局12月中旬檢測到變種病毒501.V2，此後在日本和英國等地都有發現這種新變種病毒的蹤影。據信501.V2與在英國發現的另一型變種病毒，都更具有傳染力。 法新社報導，從南非返回與瑞士接壤的上萊因省（Haut-Rhin）家中的一名男子，被檢測出感染這種變種病毒。 南非是非洲疫情最嚴重國家，至今超過100萬人染疫，2萬6000人病故。 變種病毒＋1 比發燒少年早入境 史上最冷清跨年 北市晚會舞台區僅2萬人 (中央社) #病毒 #變種 #變種病毒 #南非 #發現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 變種病毒感染力強 占英病例6成 04:102021/01/01 生活新聞 陸港觀盤－中國經濟2021年 迎下個新起點 04:102021/01/01 全球財經 陸國產疫苗 全民免費施打 04:102021/01/01 生活新聞 刷新1999年網路熱潮締造的紀錄 2020年美IPO 破1,600億美元 04:102021/01/01 全球財經 疫情再起 主辦6搶1變數多 04:102021/01/01 運動天地 台南跨年晚會改直播 對著空氣唱歌 04:102021/01/01 地方新聞 義大跨年值勤 仁武警設置粉鳥補給站 員警直呼「足感心」 03:282021/01/01 社會 又見台灣輸出 上海通報1例 04:102021/01/01 生活新聞 美國迎接死亡新年 04:102021/01/01 時論廣場 疫情中迎接新年 首爾零星民眾聚集鐘閣無聲倒數 07:562021/01/01 國際 114年來首次！紐約時代廣場 現場零觀眾跨年 08:432021/01/01 國際 國際熱門新聞 川粉議員想推翻大選 司法部出手了 - 政治圈 世界第一美女 19歲女兵有百萬粉絲 - 開眼界 慾火難忍！護理大膽脫防護衣 在病房激戰確診男 下場慘了 - 國際 拜登上台能聯手盟友對陸強硬？華爾街日報：沒這麼簡單 - 國際 山頂求婚變悲劇 女友點頭後墜200公尺懸崖 男救援摔落骨折 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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