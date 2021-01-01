法國衛生部今天表示，已在境內發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）南非變種病毒501.V2首例。

南非當局12月中旬檢測到變種病毒501.V2，此後在日本和英國等地都有發現這種新變種病毒的蹤影。據信501.V2與在英國發現的另一型變種病毒，都更具有傳染力。

法新社報導，從南非返回與瑞士接壤的上萊因省（Haut-Rhin）家中的一名男子，被檢測出感染這種變種病毒。

南非是非洲疫情最嚴重國家，至今超過100萬人染疫，2萬6000人病故。

(中央社)