華語樂壇天后田馥甄仙氣飄飄降臨台中舞台。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中長大剛結束台北專場演唱會的周蕙，精心帶來新歌《彎彎的月亮》等演唱。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市跨年晚會採線上直播，台中市長盧秀燕倒數3分鐘時上台，主持人納豆說她惜字如金，去年跨年只說11秒，今年要花幾秒？盧比「10」。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

盧秀燕昨晚在副市長黃國榮等人陪同下，在中央公園陪電視機前的民眾倒數，邁向2021。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

因應防疫，台中市政府舉辦的「犇向幸福！2021台中跨年夜」水湳中央公園場改為線上直播，不開放民眾入場，昨晚由蕭敬騰獅子LION、田馥甄、林宥嘉、周蕙、閻奕格、周湯豪等超強卡司接力演唱，透過網路、電視等轉播平台，陪民眾一同邁向新年；市長盧秀燕也在跨年倒數前夕，以9秒炫風致詞表示，2020大家辛苦了，2021曙光再現，祝大家新年快樂「犇向幸福」！

盧秀燕昨晚在市府團隊陪同下前往中央公園陪線上民眾一同倒數，共同迎接2021到來；她看見台中跨後壓軸歌手林宥嘉現身時，像小粉絲看見偶像般興奮，說出他的出道史；盧秀燕說，她很喜歡宥嘉的歌，超級星光大道第一季就有注意到他的歌聲；對此，林宥嘉也很開心說，希望待會他唱的歌，市長會喜歡。

新聞局指出，水湳中央公園主持人陣容有納豆、蔡尚樺、瑪麗，由蕭敬騰獅子LION帶來開場表演，跨年倒數前壓軸包括田馥甄、周湯豪，跨後壓軸為林宥嘉；另外有周蕙、鼓鼓呂思緯、高爾宣、婁峻碩、ØZI、告五人、陳零九、邱鋒澤、閻奕格、G.O.F、李友廷、艾薇等卡司。

台中水湳跨年網路轉播包含台灣大哥大MY VIDEO、三立YOUTUBE專區、三立新聞網直播室、VIDOL、VIDOL YOUTUBE；電視轉播有三立都會台CH30、台中群健有線電視CH20、台視；海外頻道則有三立國際台、新加坡Starhub、馬來西亞Unifi；另也可收聽好事903電台廣播轉播。

盧秀燕昨晚在副市長黃國榮、秘書長黃崇典、副秘書長陳如昌、副秘書長賴淑惠、新聞局長黃國瑋、民政局長吳世瑋、交通局長葉昭甫、警察局長楊源明等人陪同下在中央公園陪電視機前的民眾倒數，邁向2021。

(中時 )