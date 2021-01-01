蕭敬騰開場以《PRUPLE RAIN》、《我們的愛》立刻讓粉絲們掉入音樂漩渦。（台中市政府提供）

台中市政府舉辦「犇向幸福！2021台中跨年夜」，中央公園場首度改為線上直播，不開放民眾入場。（台中市政府提供）

華語樂壇天后田馥甄仙氣飄飄降臨台中舞台。（台中市政府提供）

台中長大剛結束台北專場演唱會的周蕙，精心帶來新歌《彎彎的月亮》等演出。（台中市政府提供）

盧秀燕昨晚在市府團隊陪同下前往中央公園陪線上民眾一同倒數，共同迎接2021到來。（台中市政府提供）

盧秀燕昨晚在副市長黃國榮、秘書長黃崇典等人陪同下，在中央公園陪電視機前的民眾倒數，邁向2021。（台中市政府提供）

因應台中防疫升級，台中市政府舉辦「犇向幸福！2021台中跨年夜」，中央公園場首度改為線上直播，不開放民眾入場，大里仁化公園場跨年晚會則取消；昨晚透過網路、電視等轉播平台，陪民眾一同邁向新年，市長盧秀燕在倒數時刻與民眾共同迎接2021到來。

號稱全台最炸開場！由歌王蕭敬騰領軍獅子LION打頭陣，老蕭昨晚間7點準時登台，用其如核彈般的舞台魅力，為今年晚會揭開序幕；開場以《PRUPLE RAIN》、《我們的愛》立刻讓粉絲們掉入音樂漩渦，最後蕭敬騰賣力飆唱《LION》嘶吼吶喊震攝！也大聲祝賀新年快樂！

主持陣容由金馬獎男配角納豆搭檔金鐘獎主持人蔡尚樺、金獎星光紅毯御用瑪麗聯手，逗趣談話帶給觀眾歡樂滿滿、感動無限的感染。

華語樂壇天后田馥甄仙氣飄飄降臨台中舞台，以一襲露腰造型服美麗現身，首先帶來新歌《先知》、接著演唱《日常》、《LOVE！》，演唱《或是一首歌》作為結尾；田式抒情歌讓線上觀眾聽得如癡如醉，不斷用手機截圖捕捉女神的舞台芳蹤！

台中長大剛結束台北專場演唱會的周蕙，精心帶來新歌《彎彎的月亮》、《千千萬萬個你》、經典歌《約定》；她感慨説「2020年對整體世界是一個重新盤整的年，有很多不開心的事情、災難、疫情，最壞的1年即將把它送走，未來只會比2020更好，我們一起展望未來」！

被譽為「流行製造機」天王周湯豪，把跨年唯一的演出獻給台中，擔任今年倒數前壓軸巨星，率領舞者帥氣現身，熱唱多首夯曲《I GO》、《FUTURE IN YOURS EYES》、《THANKS FOR THE LOVE》、《HAHA》、《TURN UP》動感演出，引來網路熱烈留言，最後以《帥到分手》獻給直播朋友；2021新年願望，他期許2021：「希望可以發行新專輯，希望疫情、大環境好起來。

盧秀燕昨晚在市府團隊陪同下前往中央公園陪線上民眾一同倒數，共同迎接2021到來；她看見台中跨後壓軸歌手林宥嘉現身時，像小粉絲看見偶像般興奮，說出他的出道史；盧秀燕說，她很喜歡宥嘉的歌，超級星光大道第一季就有注意到他的歌聲；對此，林宥嘉也很開心說，希望待會他唱的歌，市長會喜歡。

市長盧秀燕也在跨年倒數前夕，以9秒炫風致詞表示，2020大家辛苦了，2021曙光再現，祝大家新年快樂「犇向幸福」！

台中水湳跨年網路轉播包含台灣大哥大MY VIDEO、三立YOUTUBE專區、三立新聞網直播室、VIDOL、VIDOL YOUTUBE；電視轉播有三立都會台CH30、台中群健有線電視CH20、台視；海外頻道則有三立國際台、新加坡Starhub、馬來西亞Unifi；另也可收聽好事903電台廣播轉播。

盧秀燕昨晚在副市長黃國榮、秘書長黃崇典、副秘書長陳如昌、副秘書長賴淑惠、新聞局長黃國瑋、民政局長吳世瑋、交通局長葉昭甫、警察局長楊源明等人陪同下，在中央公園陪電視機前的民眾倒數，邁向2021。

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(中時 )