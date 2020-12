蕭敬騰開場以《PRUPLE RAIN》、《我們的愛》立刻讓粉絲們掉入音樂漩渦。(台中市政府提供)

台中市政府舉辦「犇向幸福!2021台中跨年夜」,中央公園場首度改為線上直播,不開放民眾入場。(台中市政府提供)

華語樂壇天后田馥甄仙氣飄飄降臨台中舞台。(台中市政府提供)

台中長大剛結束台北專場演唱會的周蕙,精心帶來新歌《彎彎的月亮》等演出。(台中市政府提供)

盧秀燕昨晚在市府團隊陪同下前往中央公園陪線上民眾一同倒數,共同迎接2021到來。(台中市政府提供)

盧秀燕昨晚在副市長黃國榮、秘書長黃崇典等人陪同下,在中央公園陪電視機前的民眾倒數,邁向2021。(台中市政府提供)

因應台中防疫升級,台中市政府舉辦「犇向幸福!2021台中跨年夜」,中央公園場首度改為線上直播,不開放民眾入場,大里仁化公園場跨年晚會則取消;昨晚透過網路、電視等轉播平台,陪民眾一同邁向新年,市長盧秀燕在倒數時刻與民眾共同迎接2021到來。

號稱全台最炸開場!由歌王蕭敬騰領軍獅子LION打頭陣,老蕭昨晚間7點準時登台,用其如核彈般的舞台魅力,為今年晚會揭開序幕;開場以《PRUPLE RAIN》、《我們的愛》立刻讓粉絲們掉入音樂漩渦,最後蕭敬騰賣力飆唱《LION》嘶吼吶喊震攝!也大聲祝賀新年快樂!

主持陣容由金馬獎男配角納豆搭檔金鐘獎主持人蔡尚樺、金獎星光紅毯御用瑪麗聯手,逗趣談話帶給觀眾歡樂滿滿、感動無限的感染。

華語樂壇天后田馥甄仙氣飄飄降臨台中舞台,以一襲露腰造型服美麗現身,首先帶來新歌《先知》、接著演唱《日常》、《LOVE!》,演唱《或是一首歌》作為結尾;田式抒情歌讓線上觀眾聽得如癡如醉,不斷用手機截圖捕捉女神的舞台芳蹤!

台中長大剛結束台北專場演唱會的周蕙,精心帶來新歌《彎彎的月亮》、《千千萬萬個你》、經典歌《約定》;她感慨説「2020年對整體世界是一個重新盤整的年,有很多不開心的事情、災難、疫情,最壞的1年即將把它送走,未來只會比2020更好,我們一起展望未來」!

被譽為「流行製造機」天王周湯豪,把跨年唯一的演出獻給台中,擔任今年倒數前壓軸巨星,率領舞者帥氣現身,熱唱多首夯曲《I GO》、《FUTURE IN YOURS EYES》、《THANKS FOR THE LOVE》、《HAHA》、《TURN UP》動感演出,引來網路熱烈留言,最後以《帥到分手》獻給直播朋友;2021新年願望,他期許2021:「希望可以發行新專輯,希望疫情、大環境好起來。

盧秀燕昨晚在市府團隊陪同下前往中央公園陪線上民眾一同倒數,共同迎接2021到來;她看見台中跨後壓軸歌手林宥嘉現身時,像小粉絲看見偶像般興奮,說出他的出道史;盧秀燕說,她很喜歡宥嘉的歌,超級星光大道第一季就有注意到他的歌聲;對此,林宥嘉也很開心說,希望待會他唱的歌,市長會喜歡。

市長盧秀燕也在跨年倒數前夕,以9秒炫風致詞表示,2020大家辛苦了,2021曙光再現,祝大家新年快樂「犇向幸福」!

台中水湳跨年網路轉播包含台灣大哥大MY VIDEO、三立YOUTUBE專區、三立新聞網直播室、VIDOL、VIDOL YOUTUBE;電視轉播有三立都會台CH30、台中群健有線電視CH20、台視;海外頻道則有三立國際台、新加坡Starhub、馬來西亞Unifi;另也可收聽好事903電台廣播轉播。

盧秀燕昨晚在副市長黃國榮、秘書長黃崇典、副秘書長陳如昌、副秘書長賴淑惠、新聞局長黃國瑋、民政局長吳世瑋、交通局長葉昭甫、警察局長楊源明等人陪同下,在中央公園陪電視機前的民眾倒數,邁向2021。

#跨年#倒數#直播#邁向2021

(中時 )