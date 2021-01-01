中天晚間新聞 中天一姐ft.強棒

曾在中天工作3年多的前高雄市新聞局長王淺秋，2020最後一天回到老東家，《盧秀芳中天辣晚報》主持人盧秀芳當然不放過，喊美女到這兒，包包都不能倖免，要開箱一下！一開箱王淺秋的貼身包，卻意外發現她的黑色包包並不大，內容物不多，有粉紅色錢包、手機、錢包、口紅、口罩，和一枝筆。盧秀芳看完不禁驚訝說：都沒有補妝的工具，只有一條口紅。

王淺秋在《盧秀芳中天辣晚報》接受主持人盧秀芳專訪時表示，以前什麼東西都要戴在身上，金銀財寶家當都揹在身上，揹到肩膀痛，身體不舒服，那時候不放心，什麼都要揹在身上才放心。現在是精簡、減法生活，這是她史上最小的包了。

盧秀芳「親自開箱」王淺秋貼身包，王淺秋的黑色kate spade包包，內有手機、錢包、口紅、口罩、一枝筆。粉紅色的錢包跟包包幾乎快一樣大了，裡面裝著證件、現金、信用卡，王淺秋表示這是一個好朋友送的生日禮物

盧秀芳驚訝問，都沒有補妝的工具，只有一條口紅。王淺秋回說，剛剛回家一趟，沒有補妝需要，而且在美麗的主持人旁邊，根本不需要補妝。

網友留言說，「淺秋局長，好高興在中天頻道見到妳~越來越漂亮哦。」、「淺秋是了不起的新聞局長！有膽識、會講話、有勇有謀！」、「淺秋小姐短髮造型很漂亮耶！」

(中時新聞網)