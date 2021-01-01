新年不平靜！2021年元旦地牛翻身！宜蘭縣南澳鄉1日凌晨01:42發生規模4.5地震，深度64公里。

據氣象局資料顯示，震央位在宜蘭縣政府南方 22.8 公里，各地最大震度分別為宜蘭武塔、南澳2級；新北烏來、新店2級；花蓮縣1級、桃園市1級、台中市1級、新竹市1級、苗栗市1級、台北市信義區1級。

這起地震最大震度2級在宜蘭、新北地區，剛舉行完跨年晚會的台北市信義區也有1級。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出

(中時新聞網)