元旦地牛翻身！宜蘭凌晨01：42規模4.5地震」信義區震度1級有感 06:032021/01/01 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣南澳鄉1日凌晨01:42發生規模4.5地震，深度64公里。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新年不平靜！2021年元旦地牛翻身！宜蘭縣南澳鄉1日凌晨01:42發生規模4.5地震，深度64公里。 據氣象局資料顯示，震央位在宜蘭縣政府南方 22.8 公里，各地最大震度分別為宜蘭武塔、南澳2級；新北烏來、新店2級；花蓮縣1級、桃園市1級、台中市1級、新竹市1級、苗栗市1級、台北市信義區1級。 這起地震最大震度2級在宜蘭、新北地區，剛舉行完跨年晚會的台北市信義區也有1級。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出 (中時新聞網) #宜蘭 #地震 #地牛翻身 #01 #42 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 跨年停辦有內幕？傳私下透露消息給綠縣市長沒告知柯 陳時中回4字 - 生活 萊豬進口只給人吃 農委會公文認證：台灣豬不能吃 - 生活 北市為何堅持現場跨年原因曝光 因陳時中對黃珊珊吐一句話 - 生活 讓英國班機回、武漢卻包機 陳時中4字回應 - 生活 談好「下車紅包」婚禮當天新郎反悔殺價24萬 新娘淚崩：不結了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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