宥勝愛家形象鮮明，在網路上公開一家幸福生活，其實讓他一度迷惘，是否該隱藏私生活，好讓觀眾相信他所演的角色，但製作人王珮華的一句話，讓他決定保有本色。婚後他帶全家入鏡拍攝個人影音頻道《宥勝去哪兒》，家人感情更緊密，也更加圈粉，一步步完成階段目標，最近他推出睽違5年的新作《戒指流浪記》，宣告演員宥勝回來了，更發豪語，下個目標要步上金馬紅毯！

談及角色滔滔不絕的宥勝，對表演充滿熱忱，也極力保持家庭平衡。（圖／張祐銘攝）

有了老婆和小孩之後，我有段時間其實有點迷惘，是該做我自己，還是不要分享太多私生活？提攜我進戲劇圈的製作人珮華姐（王珮華）給了我一段話，原本以為她會建議我成為戲子，沒想到她說：「可是你就是你啊，你就是跟你的小孩家人連結那麼深，那你就不用怕啊，現在的人就是要看真的東西。」

宥勝當初被製作人王珮華相中，才開啟演員之路。（圖／翻攝自網路）

回歸之作 角色反差大

這段話如果換成其他人講，對我來說沒那麼有說服力，珮華姐這樣講讓我太訝異，因為做戲就是要進入角色內，如果我愛冒險的形象太鮮明，我會擔心演出的角色說服力不夠。因為她給了我這樣的回應，讓我覺得「好，那我可以好好做這件事」，所以才開始跟家人拍影片。

宥勝與老婆小嫺（蕾媽）、女兒蕾蕾及兒子剴剴的家庭生活，很受網友關注。（圖／翻攝自宥勝臉書）

其實這五年還是有戲劇邀約，可是邀約一直遞減，甚至被剔除在名單外，我沒有太擔憂，因為這是女兒蕾蕾剛出生就決定的事。二○一五年大陸挖角不少台灣演員，有個機會，一簽約就得拍六部戲，雖然一去拍我可能就上天，但孩子就不認識我了，所以我選擇留下來陪孩子。

蕾蕾半年後要上小學，我就可以專心演戲，我也很訝異第一部回歸的戲，是這樣的喜劇。我在《戒指流浪記》演的精算師黃奕之，和我的個性差很多，他不鳥別人的感受，社交模式跟我完全不一樣。

在《戒指流浪記》中，宥勝坐捷運時搞丟戒指，打亂向林予晞求婚的計畫。（圖／HBO Asia提供）

在《戒指流浪記》中，宥勝坐捷運時搞丟戒指，打亂向林予晞求婚的計畫。（圖／HBO Asia提供）

入戲太深 靠孩子抽離

當進入角色，我就會不理人，導演問大家問題，宥勝會很熱心地回應，但黃奕之不會，所以當時導演就以為「宥勝怎麼了？」拍攝初期我也完全不跟我太太聯絡，還把角色帶回家，變得比較冷、沒人性，直到後期更了解角色就好多了，但碰到小孩，我還是會馬上變回宥勝，他們能量太強了。

第一次演喜劇，跟北村豐晴導演經過一兩周的磨合期，了解喜劇的邏輯，確認我就是盡力做出反差感。導演很會掌握氣氛，原本劇本沒有太需要脫的戲，討論的時候他會說「脫啊」、「A一點啊」，我才發現要這樣玩，其中有一場戲，我只穿肉色的內褲就上場。

下個階段，我還是要回歸演戲，這是我還能為大家貢獻的吧！看了今年的金馬獎，被電影人的團結感動。我的目標就是金馬紅毯，有戲演我就會很努力，我現在已經可以弄髒、扮醜，演BL劇也可以喔。

(中時新聞網)