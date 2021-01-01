持續受到寒流影響，氣象局發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁）

今（1日）是2021年第一天，持續受到寒流影響，各地低溫落在8～10度，清晨台灣本島最低溫出現在新北雙溪、桃園茶改場8.5度。今日白天起，冷空氣強度減弱，到了周六、周日，各地氣溫回升。

受寒流持續影響，今日中南部、花東地區清晨各地最低溫約8至10度，局部空曠地區或近山區的平地可能有6度低溫；而白天高溫方面，北台灣約為14、15度，中南部、花東地區則有17至22度，但中南部日夜溫差較大。

今日台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，請注意。

紫外線方面，今天全台皆為低量級至中量級。

空氣品質方面，今天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及外島地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

各地天氣非常寒冷，台灣東半部及大台北地區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今(1日)晨至上午低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市、新北市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

高雄市、屏東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

三、注意(警戒)事項

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

註1：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

• 黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

• 橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

• 紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

(中時新聞網)