氣溫驟降，許多人都躲在室內避免外出，此時卻讓一股「特殊氣味」更加濃烈，不是汗臭味，反而更像一種老舊家具的味道。「這就是所謂的『老人臭』，也就是日本說的『加齡臭』！」皮膚科醫師趙昭明說，日本曾針對26～75歲、共22名成年人，以襯衫收集體味進行研究，發現年紀愈大，體臭就更加劇烈。

其中的關鍵就是「2-壬烯醛」，研究發現，若比較75歲與50歲襯衫上的「2-壬烯醛」濃度，年長者甚至超過3倍之多。趙昭明說，隨著生理機能老化，皮膚的荷爾蒙、皮脂腺分泌狀況也有所改變。

大約從40歲後，人體四肢的皮脂腺分泌變少，但額頭、鼻頭、耳朵後方、胸背、鼠蹊部等皮脂腺卻依舊蓬勃，此時若與老舊角質混雜在一起，就會造成皮脂氧化反應產生「2­壬烯醛」。

尤其是角質層較厚的腳掌、腳後跟等等，特別容易產生很多「2­壬烯醛」，再加上雙腳時常處於悶不透氣的環境，容易滋生細菌，混雜之下就出現驚天動地的臭腳味。

角質累積也是造成老人臭的原因，醫師呼籲應該適時去角質，降低散發氣味的機率。（圖／報系資料庫）

該如何早一步察覺自己有老人臭？趙昭明說，「2-壬烯醛」會通過汗腺代謝排出，這個物質若接觸到細菌或微生物，就會形成臭味，也很容易在密閉環境中累積，早上起床可以聞看看枕頭、衣服，如果有異常臭味，就可能有老人臭問題。

銀髮族較為怕冷，常常將自己裹得厚厚的，若沒有天天更換衣物，就會累積不好聞的味道。（圖／報系資料庫）

趙昭明說，不同於汗臭味，老人臭通常在天氣寒冷的冬季，會更為明顯。「因為老人家皮膚組織變薄、怕冷，冬天會穿很多衣物，但認為沒有流很多汗，不需天天更換，或減少洗澡頻率，就會讓味道更濃烈！」

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(中時新聞網)