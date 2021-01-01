天氣冷颼颼，竟然讓「老人臭」變得更猖獗？！日本研究指出，「2-壬烯醛」正是造成老人臭的元兇，別以為年輕人就有豁免權，醫師指出，荷爾蒙改變、角質代謝差、情緒壓力、內臟脂肪多、腸胃不佳都會使人散發老人臭，而冬天少換衣服、悶在密閉空間，更會讓這股難以言喻的氣味更加明顯。

「以前的老人臭的年齡都在50~60歲以上，但這些年來，竟陸續有很多40多歲的年輕人來求診，而且多數是女性！」鄒瑋倫中醫師笑說，這不代表較多女性有老人臭，只是相較於男性，女性更加不能忍受自己身上有味道，所以會更積極尋求解決方法。

鄒瑋倫說，依照中醫觀點來看，大多數女性的老人臭原因在於情緒與壓力，「情緒與內分泌息息相關，如果情緒時常不佳、壓力大，也會影響荷爾蒙，進而讓分泌出來的汗水、氣味含有較多的胺類物質，聞起來就會覺得臭臭的。」不只如此，腸胃不佳也會影響皮膚代謝能力，而皮膚正是人類遍布面積最廣的器官，所以代謝不好就會造成體味較濃，甚至進一步造成口臭問題。

根據日本研究指出，內臟脂肪過多也會使得血液中的「2­壬烯醛」增加，同樣會造成老人臭。「所以年輕人也可能有老人臭問題！」趙昭明說，飲食習慣如果過於油膩，就更容易刺激皮脂腺分泌散發不好的氣味，一旦年輕人身上若出現老人臭，就要懷疑是不是有三高問題，最好就醫檢查一下。

剛出生的嬰兒全身上下幾乎沒有臭味，就連大小便的味道也都較淡，趙昭明說，關鍵是「沒有汙染」，但隨著長大，無論是飲食、環境、或是生理機能的荷爾蒙都出現變化，因此也讓人體開始散發不同氣味。

荷爾蒙分泌最旺盛的青春期，自然渾身散發濃郁氣味，尤其是青少年流汗量大增，汗臭味更是如影隨形；當年齡增長，荷爾蒙再次改變時，此時就轉變成「老人味」，趙昭明認為只要注意衛生，其實這些都是自然現象。

但其實疾病也會產生氣味，例如西方中世紀時的鼠疫大流行，便有西醫記錄鼠疫患者身上散發「爛掉的蘋果味」；而中醫更會嗅聞患者氣味、排泄物來診斷。趙昭明說，其中又以慢性病最容易散發味道，例如糖尿病患會有甜味、腎臟病患有阿摩尼亞的味道等等，若聞到上述氣味，建議就醫檢查較為安全。

研究顯示，內臟脂肪過高也會產生「2-壬烯醛」，因此年輕人若有三高問題，也可能引發老人臭。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)