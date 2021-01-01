想要預防老人臭，趙昭明建議先從飲食著手，少吃動物性脂肪如豬油、奶油等，也要避免炸雞、麻辣鍋等重口味食物，多吃抗氧化的食物如蔬菜、水果、維生素C和E、薑、堅果、大豆等，可以降低皮脂腺細胞的氧化、減少分泌油脂。

「也要多喝水！」趙昭明提醒，冬天較少流汗，許多人因此也疏於補充水分，這會讓血液變得更加濃稠，進而導致「2­-壬烯醛」濃度更高，所以建議每天喝大約2000c.c.的水，而且要分散時間攝取，才能讓細胞真正吸收水分。

清潔也相當重要，「不管天氣再冷都要每天洗澡，但也不能過度清潔，例如使用洗淨力太強的肥皂，否則過度破壞皮脂層，反而會讓皮膚分泌更多油脂。」趙昭明建議擠一點沐浴乳或溫和效果的肥皂，加一點水搓揉起泡再清洗，這樣才能溫和地將皮脂帶走，洗完後再塗抹天然成分的乳液保濕，並且適時地去除身體角質。

冬天較不易流汗，但還是要記得補充水分，否則血液過於濃稠也會增加得到老人臭的機率。（圖／報系資料庫）

「由內而外才能徹底改變味道！」鄒瑋倫說，許多人會噴香水來遮掩味道，但卻可能造成更恐怖的「老粉味」，不如從生理機能改善做起，改變氣味的化學結構，才能真正去除老人臭。

鄒瑋倫建議，調理腸胃可以先從少吃刺激物做起，例如油炸、甜食都要盡量避免；平時也可以自製「花椒紅茶」顧胃氣，只要取3粒花椒，再搭配紅茶包沖泡即可，既能溫胃、同時也能消臭。

中醫師鄒瑋倫建議，若想調理腸胃功能，可飲用「花椒紅茶」，藉此達到溫胃、消臭的功效。（圖／報系資料庫）

其他「消臭食物」還有花生、香菜、薄荷，「花生含有140多種天然芳香物質，而且含有β谷固醇，可以有效抑制口腔細菌生長，對付口臭最有效；還有香菜、薄荷都含有揮發性物質，都能夠幫助消除臭味。」

運動不但能促使大腦分泌「快樂激素」多巴胺，也能稀釋「2-壬烯醛」的濃度，好處多多。（圖／瑞銀提供）

至於許多女性最在意的鼠蹊部異味，鄒瑋倫建議平時多喝玫瑰、桂花茶飲，除了能降火氣之外，也能疏肝理氣、安撫情緒，同時也要多到戶外運動，促使大腦分泌多巴胺讓心情更愉悅，除了能改善情緒壓力，也能幫助睡眠，好讓體內的荷爾蒙分泌更加穩定，逐步解決臭味問題。

中醫師鄒瑋倫表示，薄荷、花生、香菜都是天然消臭食物，能抑制口腔細菌孳生，減少口臭機率，平時應適量食用。（圖／馬景平攝、123RF、報系資料庫）

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(中時新聞網)