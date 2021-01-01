今（1日）是2021年第一天，民間反瘦肉精毒豬聯盟昨晚跨年在凱達格蘭大道旁辦「拒毒豬，凱道萊跨年」，並發起「民主頭七，靜默遊行」，民間反瘦肉精毒豬聯盟發起埋鍋造飯，昨晚舉辦跨年晚會，並搭帳棚夜宿，今早數個民間團舉辦元旦升旗，升起蔡英文與川普合成照旗幟，反萊豬團體朝凱道前進抗議，在進行過程中與警爆發推擠。

民眾手拿蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及投下同意萊豬行政命令的民進黨立委照片，繞行立法院表達無聲抗議。國民黨立院黨團總召林為洲昨晚到場聲援表示，國民黨已提出公投連署，呼籲全民共同攜手用公投擋住萊豬進口。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發起反萊豬運動，昨晚跨年夜雖然因為防疫，主辦單位未動員，但仍有近百名民眾不畏10度以下低溫，並搭帳棚夜宿，到場表達對蔡政府開放美豬、美牛的政策不滿。

今早除反萊豬團體外，也有數個民間團舉辦元旦升旗。在升旗後，民間團體升起蔡英文與川普合成照旗幟，更掛著印有蔡英文與川普合成合照的旗幟，諷刺兩人聯手讓台灣進口萊豬。

反萊豬民間團體在凱道跨年。(影/卿訴琳聲)

(中時新聞網)