小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

【1】陪審團協會批系統崩壞 互拍馬屁集團成形

蔡英文表姊夫吳明鴻昨接任最高行政法院院長，台灣陪審團協會直指人事已引起「總統逾越憲政分際」危機。該協會創會理事長鄭文龍表示，蔡英文從找表姊林美珠當勞動部長，到特任表姊夫吳明鴻當最高行政法院院長，蔡英文證明自己就是「家天下」。

【2】百桶印刷廢液 濫丟翡翠水庫

攸關600多萬人飲用水源的翡翠水庫，竟遭不肖業者棄置大批印刷廢液！台南市「威昇科技」涉嫌低價承攬「瑞豐實業」等7家印刷、製版業者的廢液、廢油等有害事業廢棄物，傾倒棄置翡翠水庫。環保署去年9月稽查發現竟有500多加侖廢液棄置翡翠水庫水源地，嚴重汙染水源。台北地檢署30日依違反廢棄物清理法、刑法190條之1投棄毒物於土壤罪起訴威昇、瑞豐8家公司、7名業者，依法最重可判處7年徒刑。

【3】最後一搏 共和黨參議員 阻撓拜登勝選

隨著時序邁入2021年，美國喬治亞州1月5日登場的2席聯邦參議員決選已成為政治攻防焦點。川普總統力主將抗疫紓困金加碼至2000元（美元，下同），難得獲民主黨呼應，卻因參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈阻撓而案子卡關，恐對喬州選情投下變數。另外，美國國會訂1月6日確認選舉人團投票結果，而共和黨參議員霍利已表明將跟進部分眾議員發起挑戰，儘管成功阻止拜登勝選的機率甚微，卻勢必拖延當天國會的認證程序。

【4】台北市有海砂屋 挨轟列而不管

海砂屋問題存在多年，目前北市列管民間海砂屋200餘棟、市有海砂屋13棟，議員許家蓓痛批，市有海砂屋僅由各局處「自行列管」，竟放任市有海砂屋萬年列管，甚至毫無罰則。北市都發局對此回應，各管理機關均有明確處理計畫，每一季會彙整加強列管。

【5】阿妹迎2021揪7萬人〈向前走〉

張惠妹（阿妹）去年12月31日霸氣返鄉，斥資3800多萬在台東濱海公園舉辦免費跨年演唱會，節目集結她全球近300場巡演的精華，3小時獻上48首歌。昨周邊活動及DJ秀下午3點登場，阿妹的男友Sam領軍DJ秀，連續送上2小時的打碟表演為阿妹演出前暖身，是2人首次同場表演。阿妹昨晚9點半登台後，對台下觀眾高喊：「口罩喊到溼都不能拿下來。」

(中時新聞網)