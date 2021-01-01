現場直播】總統蔡英文發表2021新年談話。(中時新聞網)

迎接2021年，蔡英文總統上午元旦在總統府發表新年談話，提到進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，對於引起的議論和紛擾，「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。

此外，蔡總統也首度在元旦談話中，用英文向全球的觀眾說幾句話；她強調，臺灣很自豪能和國際社會一同並肩對抗疫情帶來的種種挑戰，我們一再展現「臺灣可以幫忙」！ Taiwan has been proud to have worked alongside the international community to confront the challenges posed by COVID-19. We have shown again and again that “Taiwan can help.”

總統談話指出，今天是2021年的元旦，首先要祝大家新年快樂。昨晚睡覺以前，相信很多人都有種感覺，那就是「漫長的一年，終於過去了」。

蔡英文總統發表元旦談話。(圖/中時新聞網)

她說，去年的今天，在全世界都還沒注意到疫情可能發生時，開始針對武漢來台班機登機檢疫。當時也有不少的質疑，但回頭看來，這樣的超前部署，是正確的決定。放眼2020一整年，一波一波襲來的疫情肆虐全球，經濟受到衝擊，生活受到影響。

她指出， 所幸在台灣，靠著相信專業、彼此信任，社會團結，一起戰勝了病毒。 儘管今年的經濟，依舊充滿挑戰，但台灣有可樂觀的理由。在全球疫情仍然嚴峻的此刻，台灣的公司營運和就業依然穩定、投資不斷，已然是度過了最艱難的階段。

她說，「我們已經站穩腳步，將全力衝刺」。無論是數位經濟的轉型、六大核心戰略產業的部署、5G的布建或前瞻基礎建設的興建，待預算通過以後，就可以快速推動。

過去一年，台灣做到了全世界所殷切盼望，卻不可企及的「如常生活」，這並不是簡單的事。「我要再一次謝謝所有努力不懈，從防疫、紓困到振興，參與配合的每一位台灣人民」。

蔡英文總統元旦將發表談話。(圖/蔡英文總統官方Line)

她強調，「身為總統，2021年，我最重要的責任是：讓大家如常生活，並且跟著全球經濟復甦的脈動往前進。這也將會是我們努力的第一要務」。

她說，新年的第一天，有幾項重要的消息，要跟大家共享；上星期三，南迴鐵路電氣化，正式改點通車。台灣的「環島鐵路電氣化」最後一哩路終於完成了。 今天基本工資再次提高，已經是難得的成果。

她指出，一月十一號，新版護照即將發行，封面上大大的TAIWAN，將陪伴國人，走向世界。 今年將在全國興建一萬五千戶社會住宅，這將使得台灣歷史上，規模最大的社會住宅興建計畫，跨出了一大步。

她說，農民退休金制度，今天已經開始辦理，在台灣，無論從事哪個行業，都有退休制度。 如果立法院順利通過預算，今年開始，育兒津貼將會再增加。新增三千班公共化幼兒園的目標，「0到6歲，國家跟你一起養」，國家真的在行動當中。

她說，攸關全球氣候治理議題的COP26 ，今年即將召開。會積極與各界展開對話，同時讓減碳挑戰，化為產業投資、創造就業的新機會，為台灣的永續發展找出新方向。

她表示，今年她擔任中華民國總統將滿五年，執政的過程裡，民意支持有起有落，我也在尋求連任的過程中，再次受到選民的檢驗。 「每一天我都兢兢業業，全力投入，努力實現我們所承諾過的目標。但最重要的是，國家的方向正確，台灣正在進步當中」。

她說，這段時間，有關進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，所引起的議論和紛擾，也讓我充分體會，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實。

她說，台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間。

總統說，她想鼓勵大家，在人類的歷史上，2020並不是最艱困的一年。 但人們總是如此強韌，上一代可以從戰後的百廢待舉中，創造出經濟奇蹟、民主奇蹟的故事。「這些經驗都告訴我們，只要有光、有水，有縫隙的地方，就可以長出希望的玫瑰」。

總統也用英文向全球的觀眾說幾句話；她說， 臺灣很自豪能和國際社會一同並肩對抗疫情帶來的種種挑戰，一再展現「臺灣可以幫忙」！

台灣是國際間一股良善的力量，不管現在還是未來，一直都會是國際社會不可或缺的一員。

她說，非常感謝國際社會對臺灣持續不斷的支持。「當臺灣面臨艱鉅的區域及全球挑戰時，你們願意和我們站在一起，這對2,300萬愛好自由的臺灣人民來說，意義重大。有了你們的支持，我們的民主更加強大」。 「謝謝你們。祝福全世界所有人都有一個寧靜平安的新年。」

I also want to say a few words for our international audience.

Taiwan has been proud to have worked alongside the international community to confront the challenges posed by COVID-19. We have shown again and again that “Taiwan can help.”

As a force for good in the world, we will continue to be an indispensable member of the international community, both now and into the future.

We are also deeply grateful for the international community's continued support for Taiwan. Your willingness to stand together with us as we are faced with difficult regional and global challenges, is significant for the 23 million freedom-loving people of Taiwan. Our democracy is stronger because of your support.

Thank you. We hope everyone around the world is able to enjoy a restful and safe new year.

(中時新聞網)