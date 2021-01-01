來自泰國的新住民邱曼恩，先生10年前癌症過世，她一人打零工撫養公公與兩名小孩，自己得乳癌開刀後4天就出院工作，今年受疫情影響失去工作，報名台南市勞工局開辦的照顧服務員訓練班，結訓後馬上在麻豆新樓醫院找到工作，她很感謝政府開辦課程，讓她們一家生活無憂，孩子能順利升學。

邱曼恩今年47歲，28年前來台灣工作時在工廠認識先生，兩人結婚後育有2子，她辭去工作專心照顧家庭，並且跟著小孩一起念書學會讀寫國語，無奈先生10年前罹患血癌。邱曼恩得知先生病情後，反而更堅強，除了照顧先生，馬上去找車衣服的代工工作，補貼醫藥費。

1年後邱曼恩先生過世，家計重擔落在她身上，還要照顧同樣罹癌的公公。由於非常重視子女的教育，親自接送小孩上下學，因此她只能只可以自由安排時間的工作，接代工、到外勞仲介公司當翻譯、批泰國食品到工廠賣給同鄉。

女兒上大學時，邱曼恩發現自己得了乳癌，她沒有告訴任何親友，直到要開刀時才讓女兒到醫院看護，而且開刀後第4天就出院，身上插著導流管、開著車就去送貨；化療後掉髮也帶著假髮出門工作，同樣沒有向別人透露訴苦。

今年因為疫情導致仲介公司工作幾乎停擺，邱曼恩聽說當照服員1天有2000元薪水，因此5月時報名上課，結訓後也取得證照，在同鄉的引介下到醫院當當照服員。

邱曼恩說，當照服員是一項挑戰體力的工作，還要克服病患的因病帶來的不安情緒，因此她將病患當家人般照顧，常和病患聊天，開導心情。她也很感謝勞工局職訓班老師的鼓勵，讓她這個沒有學歷的外籍新住民取得照服員證照，讓她能有薪水養家。

(中時 )