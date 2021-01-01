邵雨薇和吳慷仁日前大方認復合，小倆口對戀情相當大方，不只甜蜜隔空互動，還會分享情侶視角放閃，而邵雨薇昨在金門跨年演出，與吳慷仁分隔兩地，不過她仍不忘趕在2020最後一刻，PO出情侶合照放曬恩愛，並甜蜜寫下：「I Love You」。

邵雨薇在跨年夜最後幾分鐘，在IG限時動態分享情侶合照曬恩愛，並寫下「2021 Happy New Year」，邵雨薇也順帶甜蜜告白吳慷仁「I Love You」，邵雨薇迎接2021新年就甜翻眾人。

邵雨薇限時動態全文。（圖／取材自邵雨薇Instagram）

照片中，邵雨薇親密依偎在吳慷仁懷抱中，兩人一高一矮的身高差，更是萌到爆表，而小倆口身後還有聖誕樹，推測可能是小倆口日前過聖誕節時所拍，同時，這也是邵雨薇認愛吳慷仁後，首度曬出甜蜜合照，小倆口幸福之情溢於演表。

38歲吳慷仁與31歲的邵雨薇因戲結緣，2人因合作《我的禮物》、《極品絕配》相識，而吳慷仁和邵雨薇之前曾交往分手1年，並在2020年10月底復合，邵雨薇曾說「認為彼此適合在一起，彼此是真愛」，吳慷仁也不時曬出「女友視角」照，對戀情的態度相當大方，獲得網友無限祝福。

邵雨薇和吳慷仁因戲結緣，2人因合作《我的禮物》、《極品絕配》相識。（圖／本報系資料照片）

(中時新聞網)