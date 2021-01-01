皮雕班學員李小姐原是家庭主婦，現在在網路販售自己製作的皮雕製品。（劉秀芬攝）

台南市勞工局職訓就服中心昨日於新營民治市政中心辦理年終成果發表會，展現2020年職業訓練及就業服務成果，有皮雕、美髮、花藝、美甲作品，台南市觀光協會學員展現蛋糕裝飾技術，獲得現場觀眾掌聲。

皮雕班學員李小姐原是家庭主婦，4年前參加職訓後，在老師教導下開設粉絲頁，販售自己製作的皮雕製品，她也一直與老師、同學保持互動，學習新的皮雕技術。

參加美甲美睫班的學員陳妍安表示，雖然她已有美髮工作經驗，但職訓班的課程更多元豐富，對她的創業開造型工作室非常有幫助，而且美髮及美容美體工會的成員也給予許多實用建議，讓她成功創業。

勞工局局長王鑫基致詞時表示，今年受新冠肺炎疫情影響，不少企業裁員、減班，職訓就服中心辦理4場大型、2場中型就業博覽會，提供2萬8314個就業機會，服務325家廠商、有8600人次參與；另辦理234場的小型徵才活動，平均初媒率達5成以上。

為協助失業者習得一技之長，以及幫在職者提升工作職能，勞工局每年開辦不同類別訓練課程，2019年學員就業率超過8成，2020年也開辦逾70個班次，失業者職業訓練班共培育896名、照顧員服務員專班共培育1157名，台南市上半年失業率3.8％是六都最低，勞動參與率62.4％更是全國最高。

勞工局職訓就服中心表示，職訓班上課期間就會陸續依同學興趣程度，媒介學生至公司企業團體面試就業，表現優秀學員有許多企業搶先預訂，如果想創業的學員，老師與工會也會提供諮詢與建議，幫助學生圓夢。

原從事美髮工作的陳妍安在國外打工多年，今年回台後參加美甲美睫職訓班，結訓後在工會協助下創業開造型工作室。（劉秀芬攝）

台南市勞工局職訓就服中心今年開辦逾70個班次培訓課，昨舉行成果展。（劉秀芬攝）

(中時 )