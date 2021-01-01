立法院24日表決萊豬行政命令，民進黨祭出團結令，黨內立委劉建國、林淑芬、江永昌3人卻在表決中棄權，黨團決議將這3人停權3年、罰款3萬元，再送中評會處理，但綠營內還是有人對此有意見。資深媒體人黃暐瀚直言，「砍的是林淑芬，傷的卻是民意，有些人還在那邊傻傻分不清」。

黃暐瀚31日在臉書發文指出，民進黨處分「3立委」停權，不痛不癢，並不影響三年後的「立委參選資格」，與2年後的「縣長參選資格」，都不影響，不要亂講。

黃暐瀚更表示，要讓劉建國失去代表民進黨參選雲林縣長的資格，要讓林淑芬失去代表參選新北市立委的資格，那得被中評會處分「失去黨籍」或「被黨停權」才行，立院黨團的處分，沒有那麼大的影響力。接下來，民進黨要開中評會，怎麼處分？

「處分林淑芬，傷不到林淑芬，傷的，其實是民進黨！」黃暐瀚解析，11個月前，林淑芬在新北市二選區，擊敗對手高票「五連霸」！林淑芬拿13萬，佔比62%，強到爆炸！如果1：民進黨開除林淑芬，林淑芬依舊是立委。2：民進黨下次不提名：林淑芬依然能當選。

所以，黃暐瀚稱，處分林淑芬就是傷害民進黨！弱弱說一句，國民黨很可能巴不得民進黨開除這3人的黨籍，要砍快砍，砍的是林淑芬，傷的卻是民意，有些人還在那邊傻傻分不清。

針對林淑芬等人之處分，綠營內部的確有不少意見。民進黨「不分區」立委管碧玲已在臉書貼文，將跑票的3人定調為「黨的叛逆小子」，並藉機說明為什麼要「終結民進黨可以容忍叛逆小子的歷史」。管碧玲表示，「這一次，黨才是捍衛國家最大利益、忍辱負重的良心」！

(中時新聞網)